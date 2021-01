Tönkrement az eszköz, amivel a lezuhant indonéz gép fekete dobozát keresték

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Technikai problémák, illetve a berendezés károsodása miatt nem működik az az eszköz, amivel az indonéz hatóságok a lezuhant utasszállító repülőgép fekete dobozait keresnék, ezért most a kutatócsapat egy új eszköz érkezését várják Szingapúrból, írja a BBC.

A Sriwijaya Air járata szombaton szállt fel Jakartában, 62 emberrel a fedélzeten, de nem sokkal később eltűnt a radarokról. A kutatócsapatok már megtalálták a gép roncsának egy részét, illetve emberi maradványokat is. A búvárok pedig elkezdték felkutatni a fekete dobozok, azaz a repülési adatokat tároló, illetve a pilótafülkében elhangzottakat rögzítő eszközök helyét, ugyanakkor a megtalálásra használt eszköz (az úgynevezett ping locator) nem működik megfelelően. Nem világos egyelőre, hogy technikai problémák léptek csak fel, vagy tartósan károsodott a berendezés, mindenesetre a mentőcsapatok most külföldről várnak segítséget.

Fotó: AZWAR IPANK/AFP

Az egyelőre nem világos, hogy ezek a fejlemények hogyan befolyásolják a kutatást, de a helyi tévécsatornák kedden arról számoltak be, hogy a búvárok még mindig keresik a roncsok további részeit, illetve a fekete dobozokat.

Hétfőn az indonéz hatóságok azonosították az első áldozatot: a 29 éves Okky Bisma légikísérőként dolgozott a járaton. A búvárok emellett roncsdarabokat, testrészeket és ruhákat is a felszínre tudtak már hozni. A haditengerészet egyik vezetője, Yudo Margono elmondása szerint nagyon sok tárgyat látnak a tengerben, és abban is bíznak, hogy ahogy sorra a felszínre hozzák ezeket, idővel meglesznek a dobozok is.

Hétfőn 50 hajó és 13 repülő bevetésével, több mint 2600 ember vett részt a keresésben.