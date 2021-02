Orbán milliós kínai szállítmányt ígért egy hónapja, Szijjártó most a felének is nagyon örül

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Szijjártó Péter a kormány vakcinafelelőseként jelentette csütörtök reggel: a kínai oltóanyag gyorsabban és nagyobb mennyiségben érkezik az országba, mint ahogy a Sinopharmmal kötött szerződés előírná. „Mert február végéig vártunk félmilliót, ehhez képest most itt vagyunk február közepén, és 550 ezer darab, ugye?” - kérdezte telefonon a pekingi nagykövettől, aki azt felelte, „ez így van, miniszter úr”.

A videót közzétették a Facebookon, a koronavirus.gov.hu-n, majd az MTI-ben és a kormányzati sajtóban is mindenhol azzal a címmel jelent meg a hír, hogy „a vállaltnál korábban és több vakcina érkezik Magyarországra Kínából”.

Egy hónapja Orbán Viktor ennél is több vakcinával kecsegtetett, miközben sürgette az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet, hogy mielőbb adja meg az engedélyt:

„(...) Úgyhogy én a hatóságokat arra kérem, hogy körültekintően, de a lehető leggyorsabban járjanak el, és mondjanak a-t, vagy b-t, mert itt van több mint egymilliónyi kínai vakcina, amit holnap reggel – kicsit túlzok –, néhány napon belül az emberek rendelkezésére tudnánk bocsátani, csak nincs meg hozzá a hatósági papír.” Ez január 15-én hangzott el a Kossuth rádióban, egy nappal azután, hogy Gulyás Gergely miniszter bejelentette: gyakorlatilag megállapodtak a Sinopharmmal, a szállítás időpontja pedig csak attól függ, milyen gyorsan engedélyezik a vakcinát. Gulyás is azt mondta, az első szállítmány akár egymilliós is lehet.

Az OGYÉI végül január 29-én adta meg az engedélyt, miután a kormány változtatott ennek feltételein. Szijjártó órákon belül közölte, hogy ötmillió adagot vásárolnak a Sinopharmtól. A szerződést is aznap írták alá.

Szijjártó Péter Bangkokban Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala/Borsos Matyas

Végül nem néhány nap, hanem több mint két hét kellett az első szállítmány érkezéséig. Bár a szerződés nem nyilvános, ma kiderült, hogy a kínaiak félmillió adagot vállaltak februrárra. Ennél tényleg több az 550 ezer, de csak fele a kormány januári ígéretének.

A kínai vakcinával még nem kezdenek oltani, előbb megvizsgálja a Nemzeti Népegészségügyi Központ.