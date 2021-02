A szlovák elnök szerint igazak a gyanúk, amikről Ján Kuciak írt

Több 444 videó?

Zuzana Čaputová szlovák köztársasági elnök a pozsonyi SNP téren lerótta a kegyeletét Ján Kuciak és Martina Kušnírová emléke előtt, és azt mondta: az utóbbi hónapok történései azt igazolják, hogy igazak azok a gyanúk, amelyekről Ján Kuciak, a meggyilkolt újságíró írt.

A bumm.sk azt írja, hogy az elnök ezt mondta újságírók előtt: „3 év telt el a tragikus esemény óta, ami történelmi mementóvá vált. Kezdettől fogva világos volt, hogy a haláluk nem volt véletlen, és szorosan összefügg Ján Kuciak oknyomozó tevékenységével. Az utóbbi hónapok történései azt igazolják, hogy igazak a gyanúk, amikről írt. Ma már tudjuk és ismerjük a gyilkosság elkövetőinek arcát, de a szlovákiai igazságszolgáltatásnak nagy szüksége van arra is, hogy elítéljék ennek a gyilkosságnak a megrendelőit is, és nagyon bízom benne, hogy az elkövetkező hónapokban ezt is megérjük. Kérem, ma este szenteljük egy perc csendet Ján és Martina emlékének!”

Martina Kusnirova és Jan Kuciak fotója egy tavalyi megemlékezésen. Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

2018. február 21-én lőtték agyon Ján Kuciak oknyomozó újságírót és a jegyesét, Martina Kušnírovát. Óriási tüntetések indultak miatta, ami belpolitikai válsághoz vezetett, bele is bukott Robert Fico kormánya. Az ügyben vádolják Marian Kočnert, Alena Zsuzsovát, Miroslav Marčeket és Szabó Tamást. Az ötödik vádlott Andruskó Zoltán, aki a közvetítő szerepét töltötte be, és kezdettől együttműködött a rendőrséggel. Ő 15 évet kapott.

Marček beismerte, hogy ő lőtt, ezért – illetve Molnár Péter gútai vállalkozó megölése miatt is – 25 év börtönt kapott. (Bumm, Paraméter)