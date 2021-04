Fürjes: A Diákváros érintetlen marad, a Déli Városkapu Program más területein kap helyet a Fudan Egyetem campusa

„100 éve nem volt olyan városfejlesztés, mint amibe Orbán bedobta a kínai egyetemet” címmel írtunk szerdán arról, hogy kevés olyan kormányzati projekt van, amit a fővárosi önkormányzat és az építész szakma is teljes szívvel támogat, de a Budapesti Diákváros rehabilitációs program pont ilyen, ezt viszont felkavarta a kormány a kínai Fudan Egyetem campusának ügyével.

Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár és Vitézy Dávid, a kormányzati Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója most a Diákvárossal kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót.

Fürjes azt mondta, van egy nagyívű tervük, a Déli Városkapu Fejlesztési Terv, amiben a kormány, a Főváros, az érintett kerületek is egyetértenek, de néhány félreértés is történt. A Diákváros és a Déli Városkapu-program megvalósítása is folyik, a korábbi döntéseknek megfelelően készülnek a tervek, van, ami már épül – közölte.

Fürjes elmondta, hogy Budapest délre terjeszkedik, ezt szeretnék folytatni. Vannak kihívások: a közlekedés, hogy levegőhöz kell jutnia a városnak, és hogy nemzetközi összevetésben Budapesten kevés az egy budapestire jutó zöldfelület, illetve nincs elég kollégiumi férőhely, ami pedig van, az lerobbant.

Fürjes szerint a terület (Csepel és Ferencváros egy része) most rozsdaövezet, elhagyatott rész, piszok és szemét van ott, miközben közel van a belvároshoz, és jó a közlekedés is.

Fürjes elmondta, melyik három tervezőiroda nyerték a pályázatokat, amik tervezhetik a fejlesztéseket.

Azt mondta, a Diákváros tervei érintetlenek, annak a 8-10 ezer magyar egyetemi hallgatónak adnak helyet, akik a magyar állami/budapesti egyetemek hallgatói lesznek.

A Fudan Egyetemről azt mondta, a kormányon belül Palkovics László foglalkozik a kínaiakkal kötendő szerződésekkel. A Fudannal kapcsolatos vita Fürjes szerint leginkább egy világnézeti vita, ami érthető, hiszen Magyarország a keleti blokkból jön, hagyományosan a nyugati egyetemeket tartjuk a közbeszédben értékesebbnek. A hétköznapokban kissé előítéletesen fogadjuk azt, ami keletről jön, történelmileg ez is érthető Fürjes szerint.

De tetszik, nem tetszik, a jövő Ázsiáé, a 21. század Ázsia felemelkedését hozza. Arról is beszélt, hogy a keleti vakcinák nagyon jók, de ők ettől a vitától távolmaradnak.

Az azonban biztos, hogy a Diákváros fejlesztése érintetlen marad, a déli városkapu egyéb területein kap majd helyet a Fudan campusa – mondta Fürjes.

Kedd reggel a Népszava még azt írta, hogy a kormány gyakorlatilag törölte a Diákváros tervét, amire a Miniszterelnökség közölte, hogy továbbra is tervezik megépíteni a Diákvárost – csakhogy benne a Fudan Egyetemmel. Fürjes szavai szerint viszont mégsem.

Vitézy Dávid azt mondta, maximálisan egyetért a 444 cikkének a címével. A 19. században is működött a Fővárosi Közmunkák Tanácsa, ami a várostervezésben részt vett, ez az előképe a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának. Most egy átfogó városszerkezeti mesterterv készül, nem csak ingatlanfejlesztés.

A Népszava megkérdezte, hova kerül a Diákváros és a Fudan Egyetem, erről Fürjes azt mondta, a minden érintett által elfogadott mesterterv értelmében a nagy vásárcsarnok lesz a Diákváros központja, annak a környezetében lesznek a magyar egyetemi kollégiumok.

Azokon a területen, ahol korábban üzleti típusú fejlesztések voltak tervezve, helyet kaphat a Fudan Egyetem campusa is. A két fejlesztés nem vagy-vagy, hanem is-is, ahogy Gulyás mondta. Palkovics arról tájékoztatta a kormányt, hogy a kínaiaknak a norvég Snøhetta fejlesztési terve megfelel.

Az államtitkár azt mondta, jövő héten újra jelentkeznek a fejleményekkel.