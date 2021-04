Gulyás: Nem kell harmadik dózis a kínai vakcinából, az bizonyos adatokban lényegesen jobb is, mint a Pfizer

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Cikkünk frissül.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő beszámolt a szerdai kormányülés döntéseiről, de az eddig ismert döntéseken felül nem derült fény többre.

Gulyás azt mondta, a járványhelyzet továbbra is különösen nehéz, a védekezésben minden közreműködőnek köszönetet mondott.

Tegnap meghaladta a beoltottak száma a 3 millió 90 ezret, a múlt héten Magyarország oltott az EU-ban a leggyorsabban, és az EU-s átlag duplája itt az átoltottság. Kiesett még egy vakcina, amit az EU rendszer, a félmillió Janssent máshonnan kell pótolni – mondta. Jansenből most jött 28 800, két hét múlva jönne 58 ezer. Nem említette, de a Pfizer viszont sokkal többet küld.

4 216 951 magyar regisztrált eddig, rajtuk kívül oltották be az egészségügyi dolgozókat, a fegyveres testület tagjait, és az idősotthonok lakóit, tehát mindennel együtt 4,5 millióan lehetnek, de a cél a 8 millió beoltott elérése.

A beoltottaknak mintegy 1 százaléka betegszik meg, de az oltás náluk is védettséget jelent – mondta Gulyás, aki szerint tehát az oltást eddig megkapók 99 százaléka teljesen védett.

Gulyás azt mondta, elsősorban üzleti érdekek állnak amögött, ha egyik vagy másik vakcináról elterjesztik, hogy kevésbé hatékony. Gulyás azt mondta, érdemi különbség a vakcinák hatékonysága között nincsen. Bejelentette, hogy a kormány óriásplakátokon és reklámfilmekkel kampányol az oltás mellett.

Gulyás azt mondta, legalább 6 millió beoltottat kéne minél előbb elérni, hogy meglegyen a 60 százaléknyi beoltott.

3,5 millió beoltottat várnak jövő hét közepére, akkor nyithatnak a teraszok, ma jelenik meg a szabályozás a közterület-használati díjakról és az ezzel kapcsolatos bürokratikus nehézségek eltörléséről. Azt mondta, az I. kerületben csak kormányzati fellépés tudta megakadályozni, hogy az önkormányzat emelje a közterület-használati díjat.

Az iskolákról azt mondta, a konzultáció eredményeiből egyértelműen az derült ki, hogy az emberek a fokozatos újraindítást támogatják, ez az iskolákra is igaz. A bölcsődék eddig is működtek, most az óvodákat és az alsó tagozatokat indítják újra.

A Magyar Nemzet kérdésére az ellenzéket gyalázta, oltásellenességgel vádolva a természetesen nem oltásellenes ellenzéket.

Arra a kérdésre, hogy mit kell csinálni, ha sok szülő nem akarja iskolába küldeni a gyerekét. Gulyás azt mondta, ma Maruzsa Zoltán államtitkár fog részletes tájékoztatást adni. Gulyás azt mondta, az intézményvezetők engedélyezhetnek távollétet, de a tanárok az órában az iskolában megjelenteket tudják tanítani, alsósoknak nem lesz digitális oktatás.

Az ATV kérdezte, hogy a 3,5 milliós átoltottság indokolja a nyitást, vagy 4 millió, amiről Orbán beszélt. Gulyás azt mondta, ha a 3,5 milliót elérjük, akkor dönt a kormány arról, mi várható 4 millió oltás után.

Gulyás azt mondta, sehol nem kötelező az oltás, de ha az egészségügyben nem írták elő (pedig a törvény szerint ott elő lehetett volna), akkor a vendéglátásban sem írják elő.

Gulyás elismételte, hogy még semmilyen jogosítvány nem társul az oltottsági igazolványhoz.

Kérdezték, hogy a kínai vakcina és az AstraZeneca oltással kapcsolatban változik-e a protokoll. Gulyás azt mondta, a baloldalnak és a sajtónak is van felelőssége, néhány újságírónak fel sem tűnik, hogy piszkos érdekeket szolgálhat ki, ha az egyik vakcinával kapcsolatban bizonytalanságot próbálnak kelteni. Gulyás azt mondta: csak átvizsgált, megbízható, hatékony oltóanyagot engedélyeznek, a Sinopharm és az AstraZeneca semmivel sem rosszabb, bizonyos adatokban lényegesen jobb, mint mondjuk a Pfizer.

Gulyás szerint a magyar hatékonyságok sokkal jobban teljesítettek, mint a brüsszeliek. Azt mondta, most félmillió vakcinát vagyunk kénytelenek pótolni, mert a korábbi ütemezés szerint nem fog érkezni Janssen vakcina.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében 2020. október 8-án. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A kínai Fudan Egyetemről és a Diákvárosról is kérdezték. Gulyás azt mondta, Karácsony Gergely hosszabb ideje úgy viselkedik, mint aki a budapesti városvezetést csak ugródeszkának használja, mióta miniszterelnök-jelölt-jelölt, olyan helyeken is vitába száll a kormánnyal, ahol eddig egyetértés volt. Gulyás szerint látszik, hogy Európában minden ország keresi a kapcsolatokat Kínával, de hogy a kínai kommunizmusról nyilatkozzon Karácsony, aki a tömeggyilkos kommunista párt jogutódjának jelöltje.

Gulyást kérdezték Gulyás Lászlóról is, aki rasszista és szexista megjegyzéseket tett a Szegedi Tudományegyetemen tartott előadásán. Gulyás azt mondta, a kormány értékrendjével összeegyeztethetetlen, amit Gulyás László mondott, ha ezt tudják, nem kapja meg a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, Áder Jánostól is elnézést kértek a jelöléséért. (Bayer Zsoltnál korábban ez a szempont nem merült fel.)

Az RTL Híradó kérdésére azt mondta, a második oltás után ugyanolyan, vagy jobb védettséget ad a kínai vakcina, mint a többi, nem kell harmadik oltás.

Az RTL kérdezte azt is, hogy mi a forgatókönyv akkor, ha nem érkezik meg időben elég orosz vakcina a második dózishoz. Gulyás szerint elméleti, mert meg fog érkezni, egyébként meg az sem lenne baj, ha 21 nap után adnák be, de mindenki meg fogja kapni a 21. napon.

Gulyás azt mondta, a múlt heti oltásszámot nem fogják tartani, mert az EU-ból lassabban jönnek a vakcinák, és a Janssen teljesen kiesett, de Szijjártó Péter már dolgozik azon, hogy a lehető leggyorsabban tudják ezeket pótolni.

Van olyan klinika, ahol hónapokkal elhalasztották a daganatos betegek kontrollvizsgálatát, mi ennek az oka – kérdezték. Gulyás azt mondta, a legszükségesebb beavatkozásokat nem függesztették fel, de a szűrővizsgálatok szenvedhetnek késedelmet.

A közterületi parkolás addig lesz ingyenes, amíg a járványhelyzet ezt indokolja – mondta Gulyás.

Gulyás szerint az ellenzék nyitni akart, amikor a kormány szerint zárni kellett – és utólag ezt az idő igazolta –, és amikor a kormány most nyitna, akkor az ellenzék zárna. Gulyás sajnálja, hogy az ellenzék nem akar együttműködni.

Kerpel-Fronius Gábor alpolgármester várbeli terveiről azt mondta, az ízléstelenség csimborasszója, csak a második világháborús bombázások tették jobban tönkre a teret.

Gulyás védelmébe vette a volt szlovák miniszterelnököt, aki Szputnyik V vakcinákat erőltette, és sorolta azokat az európai politikusokat, akik szintén ezt igyekeztek. Gulyás szerint megvizsgált, jó, eredményes, talán a leghatékonyabb az orosz vakcina. Ennek a kijelentésnek semmilyen nyilvános adat szerint sincsen alapja.

Gulyás azt mondja, az elmúlt években konzervatív költségvetési politika volt, 2012 óta a hiány minden évben 3 százalék alatt volt, most, amikor baj van, 7 százalékos hiánycéllal számolnak.

Az Infostart kérdezte, vizsgálják-e, hogy az AstraZeneca második oltása helyett mást adnak-e, azt mondta, nem vizsgálják, azt vizsgálják, hogy aki megkapta már a második oltást, az védett-e, és arra jutottak, hogy kiváló, megvizsgálták.

Gulyás azt mondta, 60 év fölött, aki az oltást kérte, alig van már olyan, akit ne oltottak volna be. Több mint 1,5 millió regisztrált volt, és 1,4 millió fölött van a beoltottak száma.

Az Inforádió kérdezte, mi lesz nyáron a karanténkötelezettséggel. Gulyás azt mondta, biztos, hogy változtatni fognak, aki oltott, annak majd nem kell karanténba mennie. Most még senki ne menjen külföldre, kivéve az, aki üzleti útra megy – kéri Gulyás.