Már Pfizerre is lehet jelentkezni

ÚJABB NYITÁS

Mezõkövesdi szurkolók a labdarúgó Magyar Kupa döntõjében játszott Budapest Honvéd -Mezõkövesd Zsóry FC mérkõzésen a Puskás Arénában 2020. június 3-án Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Minden jel szerint a kormány ráállt arra, hogy hétvégénként nyit egyet. Gulyás Gergely tegnap bejelentette, hogy várhatóan péntekre elérjük a 4 millió beoltottat, úgyhogy mától, vagy legkésőbb holnaptól:

a kijárási tilalom kezdete 11-ről éjfélre módosul,

üzletekben este 11-ig lehet tartózkodni,

a védettek este 11 óráig a vendéglátóhelyek belső tereit is használhatják,

a védettek mehetnek szállodákba és szabadidős létesítményekbe úgymint állatkertbe, vadasparkba, múzeumba, színházba, moziba és könyvtárba

edzőterembe, uszodába, jégpályára ezentúl csak a védettek, valamint a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak mehetnek,

a védettek és a felügyeletük alatt álló kiskorúak este 11 óráig a sportrendezvényeket is látogathatják,

a védetteknek és a felügyeletük alatt álló kiskorúaknak nem kell maszkot viselniük a sport- és kulturális rendezvényeken.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy szabad a vásár. Nyitnak Mészáros Lőrinc szállodái is, és az MLSZ úgy számol, hogy hétfőn lehetnek nézők a Magyar Kupa döntőjén. Ismét muszáj hangsúlyozni, hogy a védettségi igazolvány birtoklása még nem jelent védettséget, érdemes várni a második oltás után két hetet annak kialakulásához.

A Magyar Orvosi Kamara szerint később kellene nyitni, mert így egy esetleges negyedik hullámot kockáztatunk. Ha más országban történik ilyesmi, még a magyar közmédia is képes átlátni, hogy nem feltétlenül jó ötlet most szabadtéri tömegjeleneteket rendezni.

VAKCINAÉTLAP

Fotó: CHRISTOF STACHE/AFP

Ma már a Pfizer vakcinájára is lehet időpontot foglalni a központi regisztrációs honlapon. A 444 több olvasója is meglepődve vette észre péntekre virradóra ezt a lehetőséget, és az információt a kormánylap Origo is megerősítette.

Ők úgy tudják, hogy 10 órakor már olthatnak is a vakcinával az oltópontokon, ahova összesen 100 ezer dózis Pfizer érkezik, és ezeket szeretnék is mind pénteken beadni. Van is esély arra, hogy elfogyjon, sokan vannak, akik – okkal vagy anélkül – kitartottak amellett, hogy csak mRNS alapú vakcinát adatnak be maguknak.

Annak, hogy ki milyen vakcinát kap, akkor lehet igazán nagy jelentősége, amikor végre lehet majd külföldre utazni. Az EU a nyári szezon elejére szeretné beüzemeltetni a maga rendszerét arra, hogy polgárai szabadon, egységes szabályok mentén utazhassanak az Unión belül.

Az Európai Parlament nagy többsége csütörtökön úgy döntött, hogy csak az uniós gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinával oltottaknak jár automatikusan az utazási könnyítés. Azt, hogy a kínai vagy az orosz vakcinával végzett oltásról szóló igazolást elfogadják-e a beutazásnál, minden tagállam maga döntheti el.

Az továbbra sem világos, hogy bármilyen európai rendszerben hogy lehet családi nyaralást tervezni majd, hiszen a gyerekek nem kaphatnak addig oltást. A Pfizerrel együtt vakcinát gyártó Biontech vezérigazgatója most azt mondja, szerinte ősszel már a fél éves csecsemők is megkaphatják az ő oltásukat.

NEM ÉRTIK A MODELLVÁLTÁST

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Csütörtök délelőtt Navracsics Tibor Brüsszelben magyarázta, hogy a kiszervezett egyetemeknek is jöhetne EU-s pénz. Az angolul RRF-nek, magyarul HEE-nek (Helyreállítási és Ellenállási Eszköz) nevezett pénzügyi csomagból 2021 és 23 között kérhetnek pénzt a tagállamok, hogy enyhítsék a járvány okozta gazdasági károkat.

Az Európai Bizottságnak azonban fenntartásai vannak, hogy az alapítványokhoz került intézmények jogosultak lehetnek-e az eurókra. Két gondja lehetett az Bizottságnak a tervvel:

A csomagot a kiírások szerint közoktatásra lehetne inkább fordítani, vagyis általános- és középiskolák fejlesztésére, ehhez képest a magyar tervben sokkal több menne egyetemekre.

Éppen most privatizálta Magyarország az egyetemek nagy részét, és a Bizottság nincs meggyőződve arról, hogy az alapítványi fenntartásba került intézményeknél megfelelő kezekbe kerül a pénz, illetve ellenőrizni lehet majd, hogy mire költik el.

A kormány azért is próbálna megmenteni minél többet az egyetemi tervekből is, hiszen jórészt erre a pénzre számítottak, amikor többlettámogatást ígérve győzködték az egyetemek vezetését, hogy fogadják el az alapítványi átalakítást.

Elvben péntekig kellene a tagállamoknak leadniuk a pénzköltési terveiket a Bizottságnak, de a határidő csak iránymutatás, lehet késni is. Az újabb egyeztetési kör kitűzése alapján arra lehet számítani, hogy a magyar tervet inkább csak májusban sikerül leadni.

VILLÁMINTERJÚ GULYÁS GERGELLYEL

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

12 kérdést küldtünk a csütörtöki kormányinfóra Gulyás Gergelynek. Az idősotthonok látogatásától a a külföldiek oltásáig. A kormány válaszait nagyon gyorsan át lehet futni.

VESZTES HÁZASOK

Fotó: Fortepan / MHSZ

Ki gondolta volna, hogy a papíron családcentrikus NER-ben éppen a házasodók lesznek a járvány legnagyobb vesztesei? Mégis úgy tűnik, hogy ők a sor legvégére szorultak a nyitási tervben,

Most ott tartunk, hogy egy temetésre elmehet 50 hozzátartozó, de egy esküvőre nem. 4 millió beoltott után lehet menni zsúfolt étterembe is védettségi igazolvánnyal, sőt, akár focimeccsre is, és még maszkot sem kell felvenni. De egy szolid, néhány tucat résztvevős lagzit nem lehet megtartani.

Gulyás Gergely csütörtökön azt mondta, hogy a magán és családi rendezvényekkel kapcsolatban egyelőre még fennmaradnak a 2020 novemberével elrendelt korlátozások. Ezek feloldását csak az ötmillió oltás elérésekor tervezik, ami a kormány számításai szerint május harmadik hétvégéjére jöhet össze.

LAZA SÉTA

Fotó: CARLOS COSTA/AFP

A világ leghosszabb gyalogos függőhídját adták át Portugáliában. Az Arouca város közelében lévő, 516 méter hosszú, és ezért az Arouca 516 névre keresztelt híd az Aguieiras vízesést és a Paiva-szurdokot köti össze.

NÉGY NAGYHATALOM ÉS MI

Fotó: Tuba Zoltán / Képszerkesztőség

2026 helyett csak 2031-ben kell megkezdeni a Paks 2 finanszírozására szolgáló orosz hitel törlesztését. Csak emlékeztetésül: az egyetlen atomerőmű bővítéséről még 2014-ben állapodtunk meg Moszkvával, de a munkálatok azóta sem jutottak túl a tereprendezésen.

De ha nem is épül semmi, Putyin legalább egyetlen stabil szövetségest magáénak tudhat a régióban. Az oroszok most éppen a bolgárokat és a cseheket fenyegetik agresszíven, amiért még az előbbiek is kiutasítottak egy diplomatát a 2014-es csehországi robbantás miatt. Eközben Prágában több ezren tüntettek az oroszbarát elnök ellen. Nehéz egy olyan ország mellett kiállni, ahol 2,5 évet lehet kapni egy videóklip megosztásáért, és ahol Navalnij szemmel láthatóan egyre rosszabb bőrben van.

Aznap, amikor Kína budapesti nagykövete a kormány lapjában közölte, hogy „jó módú úriember nem dugdossa bele a saját evőeszközét más tányérjába”, az is kiderült, hogy Orbán Viktort meghívták Pekingbe. Azt még nem tudni, hogy mikor megy.

Az amerikai külügyminiszter viszont sürgeti a magyar kormányt, hogy biztosítson nyitott médiakörnyezetet. Anthony Blinken ezt egy olyan sajtóbeszélgetésen mondta el, ahol Magyarország mellett a résztvevők Zimbabwéből, Venezuelából, Törökországból, Kínából, Egyiptomból, Pakisztánból és Kazahsztánból érkeztek.

A nyitottabb médiakörnyezetben segít, hogy ezentúl rendszeres magyar nyelvű tartalmakkal jelentkezik a német közszolgálati adó, a Deutsche Welle. A videók közül több magyar oldal, köztük a 444 is közöl válogatást.

