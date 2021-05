Hétvégi olvasnivaló a pfizeres soroktól a az energianyaláb-áldozatokig

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

JÁRVÁNY ÉS VAKCINA

„Összeomlok már az idegtől” - nem jutott mindenkinek Pfizer a Honvéd kórháznál – A Pfizerre váró sorban sokan voltak elégedetlenek az oltásügyi intézkedések kommunikációjával.

Már a grafikonokon is látszik, hogy vártuk tárt karokkal a harmadik hullámot - A nyugat-európai adatok alapján úgy tűnt, 6-8 hét alatt lecsenghet nálunk is a harmadik járványhullám. Lassan 10 hete tart, és még messze a vége. Nagy kérdés, hogy a korai nyitás mennyivel nyújtja el.

Fotó: MATTES René / hemis.fr/hemis.fr via AFP

Jövő tavaszra állhat helyre a turizmus Budapesten – A Budapest Brand konferenciáján az is elhangzott, hogy nagy lesz a munkaerőhiány a vendéglátásban, és bár a nyár végén már lesznek itthon fesztiválok, a Sziget sorsa még mindig bizonytalan.

Temetés Rádzsasztán államban 2021. április 10-án. A hozzátartozók is teljes védőfelszerelést viselnek. Fotó: VISHAL BHATNAGAR/NurPhoto via AFP

A kettős variáns, a hatóságok túlzott magabiztossága és a csekély átoltottság miatt brutális méretűvé dagadt a járvány Indiában – Harsh Vardhan indiai egészségügyi miniszter két hónapja magabiztosan kijelentette, hogy országa a koronavírus elleni harc végjátékát vívja. Ehhez képest április végén tíz nap alatt mintegy 3 millió koronavírusos esetet regisztráltak az 1,3 milliárd lakosú országban, a kórházak egyik napról a másikra megteltek, súlyos gyógyszer- és oxigénhiány nehezíti a betegek ellátását, az indiai oltást pedig még csupán a lakosság kevesebb mint tíz százaléka kapta meg.



MUNKA ÉS ISKOLA

Több autonómiát kértek, mindent elvesztettek a modellváltó egyetemek – A felsőoktatási modellváltás egészen más folyamatnak indult, mint amivé lett: eredetileg csak pár egyetem váltott volna modellt, a kormánnyal szorosan együttműködve, hosszú évek tervezése után. Ebből lett mára az, hogy hamarosan már alig marad állami egyetem az országban. Megnéztük, miből indult a modellváltás ötlete, miért volt szimpatikus sok egyetemnek, és hogyan kaptak aztán gazdasági szabadság helyett teljhatalmú fideszes kuratóriumokat.

Fotó: MANUELA

„Nem is tudtam, hogy dolgoznak itt retkes transzvesztiták is” – Az LMBT+ embereket a munkaerőpiacon is rendszeresen éri diszkrimináció, akár a vezetőség, akár a munkatársak részéről. Az Open For Business nemzetközi szervezet felmérést készített arról, hogy a kirekesztés hogyan befolyásolja egy adott ország gazdaságát, miért lenne fontos, hogy nyitottabb társadalommá váljunk.

SCI-FI ÉS VALÓSÁG

Az amerikai nagykövetség épülete Havannában, 2015 decemberében. Itt tapasztalták először azokat a fura tüneteket, amiket később egy energiafegyver hatásának tudtak be. Fotó: YAMIL LAGE/AFP

Újabb energianyaláb-áldozatokat találtak, az USA egyre komolyabban aggódik a szónikus fegyverek miatt – A Pentagon tájékoztatása szerint már amerikai katonákat is érhetett támadás olyan fegyverrel, amilyet a rejtélyes havannai megbetegedések okozójának tartanak, és már amerikai földön is van két lehetséges áldozat.

Hamarabb teszi lábát az ember a Marsra, mint egy valós Jurassic Parkba – Elon Musk közeli munkatársa, Max Hodak elengedte a fantáziáját, amikor azt mondta, hogy 15 év alatt Jurassic Parkot lehetne teremteni. Senki ne élje bele magát.



KÉT MOZGÓKÉP

Véletlenül lett járványkompatibilis a reality, ami szórakoztatóvá teszi a netes átveréseket – A Circle úgy mutatja be a jelenlegi nyomorunkat, hogy közben mégis ki tud szakítani a valóságból azzal, hogy a világ legtökéletesebb, saját bevallása szerint is buta reality-szereplőjének drukkolunk.

Minari Fotó: A24

Minari: kidolgozod a beled az amerikai álomért, de lehet, hogy rámegy a családod – Lee Isaac Chung díjnyertes filmje különös érzékenységgel mutatja be, hogy mi mindenen küzdi át magát egy koreai bevándorló család, ha új életet kezd Amerikában.