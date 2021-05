Több kormánytag is kiállt a testalkata miatt gúnyolt Orbán Viktor mellett

A tegnapi nap mikrobotránya volt, hogy Karácsony Gergely bocsánatkérésre kényszerült, miután az Economistban azzal viccelődött, Orbán „alacsony és kövér, én magas és vékony vagyok”. A főpolgármester elnézést kért „mindazoktól, akik a rossz tréfámat sértőnek találják, igazuk van.”

Itt véget érhetett volna az ízléstelen kis epizód, nem is látszott, hogy bármelyik oldalnak érdeke lenne ezt tovább pörgetni. De a kezdeti látványos hallgatás után elkezdtek előbújni a fideszes politikusok, és szombatra már államtitkári és miniszteri szinten álltak bele a kérdésbe, miközben kínosan kerülték, hogy idézzék is azt a bizonyos mondatot.

Néhány példa a Facebookról

„Most már azt is tudjuk, hogy Karácsony Gergely szerint a külső fizikai tulajdonságoknak meghatározó jelentősége van a politikában. A PR-osok által beállított mosoly mögött egy olyan főpolgármester képe rajzolódik ki, aki szerint más minőséget képviselnek azok, akik kövérebbek, vagy akik – alapvetően rajtuk kívülálló okból – nem érték el a százkilencvenegynéhány centit” - fejtegeti hosszú bejegyzésében Dömötör Csaba államtitkár, aki az Orbánon gúnyolódó főpolgármesteri megjegyzés elemzése során valahogy eljut a vágódisznó-afférig: „Azt azért pislákoló lánggal reméljük, hogy azok, akik ezerféle módon tiltakoztak Schobert Norbert pár héttel ezelőtti vágódisznós hasonlatán, most a karácsonyi mondatokról is szakértenek egyet, szigorúan a tolerancia, a tisztelet és mások elfogadásának talapzatán.”

Süli János, a Paksi Atomerőmű bővítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter pedig amellett tett hitet, a miniszterelnök nevének említése nélkül, hogy egy normális világban senki nem engedhetné meg magának, hogy a külseje alapján nyilvánosan minősítsen másokat. Bejegyzését azzal zárta:

Soha ne engedjék, hogy bűntudatot keltsenek önökben a külsejük miatt❗️ Jó étvágyat mindenkinek!🧀



Szél Bernadett mindeközben emlékeztetett, hogy amikor nem Orbán Viktorról van szó, hanem például ellenzéki képviselőkről, akkor már nem olyan egyértelmű, hogy „a fizikai tulajdonságokat célzó lenéző sértegetés” (Dömötör államtitkár) nem fér bele kormányoldalon. Szél egyéb gyalázkodások mellett azt az esetet idézte fel, amikor