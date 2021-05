A NOB szerint akkor is lesz idén olimpia, ha Tokióban közben vészhelyzet van

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Akkor is megtartják idén nyáron az olimpiát Tokióban, ha akkor még vészhelyzet lesz a városban a járvány miatt, közölte pénteken a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB).

Tokió egyike a kilenc japán prefektúrának, ahol a koronavírus-járványra tekintettel vészhelyzetet hirdetett a kormány, amit leghamarabb május 31-én oldhatnak fel. A tervek szerint a tavalyról idénre halasztott olimpia július 23-án kezdődne.

A japán közvélemény többsége ellenzi a játékok megtartását, de azt nem olyan egyszerű lemondani - például mert szerződésileg erre a japán rendezőknek lehetőségük sincs, azt csak az ebben anyagilag erősen ellenérdekelt NOB tehetné meg.

John Coates, a NOB alelnöke szerint azonban Tokióban a vészhelyzet alatt is sikerrel tartották meg öt sportág tesztversenyeit. "Minden, a játékok, a résztvevők és a japán nép biztonságát szolgáló tervünkben a lehető legrosszabb körülményekkel számolunk, vagyis a válasz [a kérdésre, hogy megtartják-e vészhelyzetben az olimpiát] határozott igen" - mondta.

Coatest kérdezték a nagyon is ellenséges közvéleményről is - a legutóbbi felmérések szerint a japánok csaknem hetven százaléka ellenzi a játékokat. Erre azt felelte, hogy szerinte azért ilyen rosszak a számok, mert Japánban alacsony a népesség oltottsága, és ha több ember lesz beoltva, akkor majd biztos több japán támogatja majd az olimpia megtartását is. (Via BBC)