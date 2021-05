Árat emelt Trump washingtoni hotelje, nehogy ellepjék a QAnon-hívők

Donald Trump elnökként nem volt hajlandó elítélni a QAnon-összeesküvés követőit, akik szinte vallásosan rajongtak a volt elnökért, aki szerintük éppen azon dolgozott, hogy leleplezze az amerikai mélyállamot irányító sátánista-pedofil gyerekevők összeesküvését. A Kapitólium lerohanása után viszont már Trumpnak és körének is rettenetesen kellemetlenek lettek az elvakult rajongók. És mint a Guardian rendőrségi iratokra hivatkozva írja, Trump washingtoni szállodájának vezetése annyira tartott attól, hogy márciusban tele lesz a hotel QAnonosokkal, hogy

pár napra 180 százalékkal megemelték a szobák árát.

Fotó: Samuel Corum / Anadolu Agency

De mi lett volna márciusban? Nos, a legeslegelvakultabb trumpista alusisakosok szerint Joe Biden januári beiktatása csak egy színjáték volt, és március 4-én tartották volna az igazi elnök, Donald Trump beiktatását. Miért pont akkor? Mert úgy gondolják, hogy az amerikai kormányt 1871-ben megpuccsolta külföldi vállalatok egy csoportja, amely azóta is uralkodik, így azóta minden alkotmánymódosítás és törvény illegitim. Trump viszont ugye minden mélyállami összeesküvést felszámol, így nyilván ezt, a szövetségi kormányzatot 150 éve csápjai között tartó társaságot is, és március 4-én újra kormányra lép. Azért akkor, mert eredetileg ezen a napon avatták be az amerikai elnököket, viszont 1933-ban a 20. alkotmánymódosítással áttették a ceremóniát januárra. De hát ezt is az illegitim illuminátus izé intézte, szóval nem így lesz.

Az áremelésről már februárban írt a sajtó, akkor viszont még nem lehetett biztosan tudni, hogy mi áll a fura üzleti húzás hátterében. A washingtoni rendőrség viszont egyeztetett a szálloda vezetőivel, akik bevallották, hogy amolyan "biztonsági lépésként" emelte árat március harmadikára és negyedikére, mert attól tartottak, hogy egy csomó szabad szobát kivesznek a QAnon hívők. Igaz azt is mondták, hogy nem volt információjuk arról, valóban tervezik-e a QAnonosok, hogy tömegekben jönnek a fővárosban Trump "beiktatására". Végül amúgy nem is volt semmi komoly szervezkedés március 4-én, hiába volt szó mindenféle eseményekről a QAnon fórumain.