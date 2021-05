„Volt olyan fiatal, aki úgy jött be, hogy neki igazából csak a papír kell, és lehet-e esetleg olyat, hogy nem is kapja meg az oltást, csak az igazolást, mert edzőterembe akar menni”

- meséli Péter, egy oltóponton dolgozó orvos, aki valójában nem Péter, de a nevét kérésére megváltoztattuk.

„Könyörögtünk neki, hogy jöjjön el a második oltásra, de tudjuk, hogy nem fog eljönni.”

Péterék aggódnak, hogy sokan nem jönnek majd vissza a második Sinopharmért azok közül a fiatalok közül, akiknek a következő hetekben lenne esedékes az újabb oltás. Nem túl kelendő ez a vakcina, általában azok kérik, akik gyorsan be akarják magukat oltatni, vagy akiknek mindegy, mit kapnak, csak legyen meg a védettségi igazolványuk. Az elmúlt hetekben egyre csökken az érdeklődés, a sinopharmos időpontoknak nagyjából a harmadára van jelentkező.

A Szputnyik népszerűsége is csökkent, amikor elkezdtek érkezni a hírek arról, hogy több Pfizer érkezik az országba, de az orosz vakcinára érkezők közt azért többen vannak olyanok, akik kifejezetten ezt az oltóanyagot szerették volna. Péter olyan pácienssel is találkozott, aki a Pfizer-oltás előtt azt panaszolta neki, hogy ő Szputnyikot szeretett volna, de a háziorvosa erre küldte be.

Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

Azt egyébként is gyakran kérdezik az oltópontra érkezők, hogy nem lehet-e esetleg mégis másik vakcinát kapni. “A szputnyikosok félnek, mert Pfizert akarnak, a pfizeresek félnek, mert Szputnyikot akarnak. Ilyenkor megnyugtatom őket, hogy jók az oltások, nem kell aggódni. Mindenkinek azt mondom, hogy ez a legjobb.

A Sinopharmnál mondjuk nem mondom ezt, de igyekszem nem mutatni az ellenérzéseimet.”

Péternek nem a kínai vakcina biztonságosságával van gondja - azt mondja, a kórházi tapasztalatok alapján mindegyik vakcináról elmondható, hogy biztonságos. Viszont amíg a többi oltás mellé részletes tájékoztatót kaptak, hogy milyen betegségeknél kaphatják a páciensek, melyeknél nem, addig a Sinopharmhoz nem jött ilyen.

“Bejött a Sinopharm a kórházba, és kérdeztük, hogy jó, itt akkor mit kell tudni, és mindenki széttárta a kezét, hogy nem tudjuk. Valószínűleg nincs gond vele, de nem tudunk semmit. Csak azt tudom én is a kínai vakcináról, ami a sajtóban megjelenik, mert nekünk semmit sem mondanak.”

De úgy tűnik, a kormány ezer sebből végző vakcinatáblázata a Pfizer egyébként kifejezetten jó PR-ját is megtépázta valamennyire. Péternek egy ismerőse aggódva mesélte, hogy a feleségével már megkapták az első Pfizert, de szerinte nem mennek el a másodikra, mert hát volt az a táblázat, ami szerint az a legrosszabb, és rosszul is voltak utána. Péternek végül sikerült meggyőznie, hogy a Pfizer egy nagyon jó vakcina, az oltás utáni kisebb rosszullét pedig teljesen normális, és a többi vakcinával is hasonlót tapasztaltak volna.

“Kissé döbbenten kérdezte, hogy akkor őket átverték? Mondtam neki, hogy át. Szerencsére úgy néz ki, eljönnek a második oltásért.”

Az orvos szerint az oltópontok egyébként most már jól működnek, a kollégákkal hatékonyan meg tudták szervezni a munkát. Azt viszont nehezményezni, hogy az aktuális kormányzati döntésekről a közvéleménnyel egy időben értesülnek.

Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

“Bejelentette Müller Cecília az operatív törzs sajtótájékoztatóján, hogy nem kell kivárni a három hónapot a koronavírus-fertőzés után, mielőtt megkaphatja valaki az oltást. És akkor jöttek másnap kéthetes covid-teszttel, hogy hallották, hogy már nem kell kivárni, mi meg mondtuk, hogy jó, de amíg mi erről nem kapunk hivatalos utasítást, addig nem tudunk ezzel az információval mit kezdeni.”

Hasonló volt a helyzet akkor, amikor a vírushelyzet enyhülésével újraindították az egynapos műtéteket. A kórházakat nem értesítették ki, mielőtt nyilvánosan bejelentették volna a döntést.

“A betegek rögtön telefonáltak, ami érthető, hiszen hónapok óta várnak a műtétre, mi viszont nem tudunk rögtön reagálni, mert az oké, hogy bejelentették, de nincs megszervezve a műtő, el vannak vezényelve a műtősnők, nincs aneszteziológus, nem működik még az osztály.”

Péter szerint a covidos betegek fogyásával sem pihenhetnek majd, mert a saját osztályukra visszatérő orvosoknak most azokat a betegeket kell kezelni, akik egy-másfél éve várják a különböző problémáik kivizsgálását, amire a járvány alatt nem volt kapacitás.

"Jönnek oltásra az emberek, és amikor kérdezzük, hogy van-e valami bajuk, akkor nagyon sokan mondják, hogy találtak náluk valamit, de nem tudták kivizsgálni őket, mert nincsen szakrendelés, sokan a háziorvosukhoz se jutnak be."

Az egyébként is problémát jelent, hogy az online foglalt időpontoknál a jelentkezéskor nincsen előszűrés, ezt az orvosok végzik az oltóponton. A háziorvosok úgy küldik be a betegeket, hogy tudják, milyen betegségeik vannak, és milyen oltást kaphatnak, milyet nem.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

“A regisztrációs oldal viszont nem szűr semmire, többen jönnek úgy, hogy az adott betegséggel azt az oltást nem kaphatná meg, amire jelentkezett. Rendszeresen jönnek kiskorúak is Sinopharmra és szoptatós anyukák Szputnyikra, őket ilyenkor sajnos el kell küldenünk.”

Péter szerint az lenne a jó, ha az időpontfoglalásnál a rendszer kitöltetné a jelentkezővel azt a kérdőívet, amit az oltóponton az orvos is végigkérdez, és ez alapján ajánlaná fel a számára megfelelő vakcinákat, így kevesebb lenne a félreértés.

Az orvos szerint az elmúlt másfél évben általánossá vált az egészségügyi dolgozók közt a kiégés és a befásulás. A covidos betegek száma ugyan csökken, de aggódnak a nyitás és az oltási program lassulása miatt.

“Mindenki mondogatja, hogy ha vége lesz a járványnak, abbahagyják ezt a munkát. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény első tervezeténél is mindenki azt mondta, hogy nem írják alá, aztán csak aláírták. Szerintem most is ez lesz, mindenkinek nagy a szája, és sokan tényleg el fognak menni, de nem annyian, ahányan mondják.