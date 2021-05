A Szikra Mozgalom június 5-re tüntetést szervez a Diákvárosért

A Mérce volt főszerkesztője, Jámbor András – aki a Szikra Mozgalom jelöltjeként elindul az ellenzéki előválasztáson a budapesti 6. választókerületben – június 5-re (szombat) tüntetést hirdetett a Diákvárosért.

A tüntetést bejelentették a rendőrségnek, az megfelel a törvényi és biztonsági előírásoknak, és azt kérik, mindenki maszkban érkezzen az eseményre.

A tüntetést ezzel indokolták: „Az elmúlt fél év megmutatta, hogy a Fidesz-kormány aljasságának nincs határa: haverok által irányított alapítványokba szervezték ki az egyetemeinket, tönkretették és porig rombolták az SZFE-t, tízmilliárdokat herdálnak egy vadászkiállításra és most a lakásmaffia kezére játsszák az önkormányzati bérlakásokat. Azonban ezek közül is kiemelkedik a Diákváros ügye, amiről a kormány végig hazudott. Ott tartunk, hogy a Fidesz a magyar diákok lakhatását és jövőjét árusítja ki azért, hogy a kínai diktatúra elitegyetemét hozhassa az országba.”

„Sok ügy miatt tiltakozhattunk volna eddig is, most viszont az utcán a helyünk! Ha focimeccsre mehetünk, akkor demonstrálni is, ezért mi mindenkinek szeretnénk lehetővé tenni, hogy gyakorolja a tüntetéshez való jogát, nem fogunk senkit sem kizárni” – írják.

A kormány péntek esti közleményéből derült ki, hogy amíg a legtöbb lazítás már ezen a hétvégén életbe lép, egy külön kitétel szerint gyűlést csak június 14. után lehet tartani. A politikában pont akkor indul az uborkaszezon, a parlament menetrendje szerint csak június 15-ig tartanak üléseket. Aznap szavaznak az önkormányzati bérlakásszektor megszűnésével fenyegető fideszes javaslatról, és a Fudan Egyetem alapítványáról is.

Áprilisi videónk a Kínai Kommunista Párt magyarországi beruházásról:

Karácsony Gergely szerint azóta „kiderült, hogy a kínai elitegyetem igenis kiszorítaná a Diákváros fontos részeit”, „a kínai elitegyetem a magyar diákok számára szinte elérhetetlen lesz, több milliós tandíjat kell majd fizetni”, és „a Fudan egyetem a magyar adófizetők pénzéből csak és kizárólag a kínai politikai és gazdasági érdekek szolgája”, ezért a főpolgármester konzultációt indít a ferencvárosi polgármesterrel.

Javítás: A cikkben eredetileg tévesen június 4. szerepelt a tüntetés napjaként, de valójában június 5-én, szombaton lesz. A hibáért elnézést kérek.