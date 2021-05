Hosszú idő után nem Magyarországon haltak meg lakosságarányosan a legtöbben Európában a járványban

Minden járványügyi adat jöbb, mint a harmadik hullám elején.

Időtlen idők óta nem volt 5 százalék alatt a pozitív tesztek aránya, de a héten ez is sikerült.

A halálesetek száma is jelentősen csökken, de Európában az elmúlt két hétben még így is másodikat voltunk a lakosságarányos covid-áldozatok számában.

Heti összefoglaló a járványadatokról.

Éppen két hónapja volt a harmadik hullám a heti csúcsán, ha a regisztrált fertőzöttek számát nézzük. Akkor 62 265 új fertőzöttet regisztráltak, egy hónapja 19 010-at. Ezen a héten pedig már mindössze 3 941-et.

A grafikonok a legördülő menüben változtathatók.

Minden megyében jelentősen kevesebb új fertőzöttet regisztráltak, mint egy héttel korábban. Leszámítva Vas megyét.

A fertőzöttek számának a csökkenés úgy is látványos, hogy sokkal kevesebb tesztet végeztek, mint akár két, akár egy hónapja. Pedig akkor sem volt a vizsgálatok száma.

Fontos adat, hogy az összes teszten belül a pozitívak aránya a WHO-ajánlásában szereplő 5 százalék alá csökkent. Ami annak a jele, hogy hosszú hónapok után ismét kontroll alatt van a járvány. Tavaly augusztusban álltunk így utoljára.

A fertőzöttek számának a csökkenése a kórházban kezeltek számán is látszik, 2-3 hetes csúszással. A kórházban kezeltek számának heti átlaga (1 821) a fele annak, mint amikor harmadik hullám elkezdődött. Lélegeztetőn is kevesebben vannak, mint a harmadik hullám elején.

Az áldozatok száma is csökkent jelentősen, de még így is nagyon magas. A héten átlagosan 49 új áldozatot jelentettek naponta.

És bár hosszú idő után kéthetes időszakot vizsgálva nem Magyarországon a legmagasabb a járvány áldozatainak a száma lakosságarányosan Európában, még így is másodikak vagyunk Horvátország mögött, miközben a beoltottak aránya a briteket és Máltát leszámítva nálunk a legmagasabb.

Dániában, Finnországban, Portugáliában és Írországban úgy sikerült leszorítaniuk a minimálisra az áldozatok számát, hogy egyéb eszközöket is hatékonyan használtak. De még a korábbi laborunkban, Ausztriában is csak ötödannyian haltak meg lakosságarányosan az elmúlt két hétben, mint nálunk.

Ha pedig nemcsak két hetet nézünk, hanem a járvány teljes időszakát, akkor messze nálunk a legmagasabb az egymillió lakosra vetített veszteség, több mint 3 000 áldozat jut egymillió főre.



405 ezren kapták meg az első oltásukat múlt vasárnaptól most szombatig. A két vagy akár az egy hétnél ezelőttinél jóval többen, köszönhetően a nagyobb kínálatnak az oltópontokon, a kínai, az Astrazeneca és a Szputnyik mellett Pfizerre is lehetett időpontot foglalni. Ugyanakkor látszik már a plafon: négy olyan hét is volt korábban, amikor több embert oltottak, mint az elmúlt hét napban. A 6 milliós újabb határt már nagyon nehéz lesz elérni.