Indiában betiltották az indiai variáns kifejezést

Az indiai kormány arra utasította a közösségi oldalakat, hogy távolítsanak el minden olyan tartalmat, ami a koronavírus indiai variánsára utal.

A vírus jobban fertőző, B.1.617 jelzésű mutációját tavaly Indiában azonosították, ezért a közbeszédben indiai variánsként kezdtek hivatkozni rá. És egyébként más változatoknál is használnak földrajzi megnevezéseket, így a brit vagy a brazil mutációnál is. Az informatikai minisztérium szerint viszont téves a mutációt indiai variánsnak nevezni, hiszen az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is B.1.617-ként vette nyilvántartásba.

Egyébként Indiában komoly kritikákat kap a kormány az elhibázott járványkezelés miatt, amikre azzal reagáltak, hogy előző hónapban leszedették az őket bíráló Twitter-posztokat. (BBC)