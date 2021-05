Ki ez az óvodás, aki quadozik, főzőcskézik, és gyerekekkel meg majmokkal verekszik? Hát egy 18 éves dagesztáni férfi!

Vidám idők nagy tanúja Oroszország egyik, történetileg elég szerencsétlen, etnikai konfliktusoktól, törzsi rivalizálástól és olykor-olykor iszlamizmustól sújtott tagköztársasága, Dagesztán. (Az emberi jogok terén is elmaradott „köztársaság” itthon tíz éve szerepelt a médiában, amikor a fővárosi Anzsi Mahacskala leigazolta egy szezonra Dzsudzsák Balázst.)

Nyugaton is sokan találkozhattak már Youtube-on, Instagramon, Tiktokon és stb-n a „köztársaság” egyik internetszenzációjával, ezzel a babahangon fenyegetőző, felnőtteket püfölő óvodással:

Csakhogy ő nem hároméves, hanem 18! A mahacskalai vlogger, Haszbulla Magomedov egy ritka genetikai rendellenesség miatt látszik óvodásnak.

Az ismertségét leginkább annak köszönheti, hogy rendszeresen gyerekekkel birkózik, illetve a frissen visszavonult MMA-világbajnok és legnépszerűbb orosz (szintén dagesztáni) Instagram-sztár, Habib Nurmagomedov haverja, ami miatt Mini Habibként is emlegetik.

Haszbulla Magomedov klasszikus celebéletet él, afféle dagesztáni Futyiként:

továbbá puszta kézzel vagy késsel ront felnőttekre, autót vezet, lőni tanul, pénzt számol stb.

Ha ez még nem lett volna elég, most éppen új rivalizálástól hangos a régió, ugyanis feltűnt Magomedov állítólagos ősellensége, a 17 éves Habib Abdurozik, aki popsztár Tádzsikisztánban.

A jól felépített, amerikai mintákról ismerős kamuellenségeskedést odáig fajultatták, hogy a napokban Magomedov 19 éves csecsen barátja, Asab Tamajev MMA-harcos és sztárblogger leültette a két fiatalembert, hogy megbeszéljék a sérelmeiket. De – heves röhögéssel kísért – dulakodás lett belőle, és nem világos, hogy egyáltalán sor kerülhet-e egy összecsapásra a ringben.

Az RT azt írja, az orosz törpék sportszövetsége elnöke, Uljana Podpalnaja már fel is szólalt a komédia ellen: „Ez nem is olyan, mint egy show-harc: rengeteg pénzt fizetnek nekik, hogy megnevettessék az embereket. Nincs ebben semmi komoly, ez nem sport.” Szerinte az egész helytelen és etikátlan, pedig szép is lehetne, ha a harcművész kisemberek is paralimpiai sportolók lehetnének.

A téma megosztotta az orosz internetezőket, egyesek szerint itt van az új sötét középkor, mert ez olyan, mint az ősi, ízléstelen mókák az uralkodók udvaraiban, mások szerint viszont nem kötelező nézni, és amíg senki nem sérül meg (komolyabban), addig egy relatíve ártalmatlan tréfa.

Oroszországban – és persze a világ egyre több országában – újra népszerűek az ehhez hasonló, vásári események. Tavaly ősszel egy 63 kilós MMA-s nő ütött ki a ringben egy 240 kilós férfit, ami szintén megosztotta a nézőket.

Haszbulla Magomedov egyébként az orosz médiának azt mondta, nem akar örökké komédiázni: az iszlámot tanulmányozza, és teológus szeretne lenni. (via Sportskeeda, RT)