„Please allow me to introduce myself/I'm a man of wealth and taste” - énekelte 1968-ban szegény Mick Jagger, aki ekkor még nem sejthette, hogy 53 évvel oda jut a világ, hogy egy felcsúti gázszerelő is gazdagabb lesz nála.

A Forbes összesítése szerint Mészáros Lőrinc 480 milliárd forintos vagyona négyszer nagyobb, mint Jaggeré és háromszor akkora, mint Sir Elton Johné. Hozzá kell tenni, hogy azért Mészáros Lőrinc sem jön zavarba, ha gitár kerül a kezébe.