Horvátország a héten teljesen kinyithatnak az éttermek

Még a hétvége előtt, várhatóan szerdán, újabb lazításokat jelenthetnek be Horvátországban, jelentette be Davor Bozinovic belügyminiszter. Engedélyezik a nagyobb rendezvényeket száz főig, illetve kinyithatnak az éttermek belső helyiségei is. A maszkviselés viszont továbbra is kötelező marad, azt a zágrábi kormány csak akkor vonja vissza, ha a beoltottak száma eléri az 1,7 milliót. A horvát hatóságok nemrég a határátlépésen is könnyítettek:

bárki, aki rendelkezik oltási igazolással, vagy bizonyítani tudja, hogy már átesett a fertőzésen, karantén nélkül léphet be az országba.

A horvát oltási programban kiemelten kezelik a turisztikai szektorban dolgozókat. A négymilliós országban eddig 1,2 millióan kapták meg legalább az első vakcinát, míg 400 ezren a második oltást.