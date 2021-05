Ki az a Raman Prataszevics, aki miatt Lukasenka eltéríttetett egy repülőt?

Vasárnap, mialatt a fehérorosz légtérben tartózkodott, egy MiG-29-es leszállíttatta a Ryanair Athénból Vilniusba tartó járatát a minszki repülőtérre - a hivatalos indoklás szerint bombafenyegetés miatt. A valós ok azonban minden jel szerint az volt, hogy a gépen utazott a 26 éves Raman Prataszevics, aki társalapítója és korábban főszerkesztője volt a Nexta nevű hírcsatornának. A Nexta a tavalyi kormányellenes tüntetések alatt a legfontosabb fehérorosz ellenzéki platformmá nőtte ki magát.

A Nexta közölte, hogy miután a gép földet ért, Prataszevicset és vele utazó, orosz állampolgárságú barátnőjét őrizetbe vették a hatóságok. A hírt a fehérorosz belügyminisztérium korrupciós ügyekért és szervezett bűnözésért felelős részlege is megerősítette.

Szemben Lukasenka hazugságaival

Amikor tavaly nyáron elkezdődött a tiltakozás Aljakszandr Lukasenka választási győzelme ellen, az elnök betiltotta a hagyományos és online ellenzéki sajtó nagy részét. Prataszevicsék viszont meg tudták ezt kerülni azzal, hogy egy titkosított közösségimédia-oldalt, a Telegramot használták. Az emberek a Nextát követték, ha a legfrissebb információkhoz akartak jutni a tüntetésekről: innen megtudhatták, hogy merre tart a tömeg, hogy milyen segélyvonalakat hívhatnak, vagy épp láthatták a videókat, amiket a rohamrendőrök brutális fellépéséről készítettek a tiltakozók.

Az Independentnek egy tavaly augusztusban készült, meg nem jelent interjúban Prataszevics azt mondta, hogy a Nextának „nem volt más választása”, mint megosztani információit az ellenzéki mozgalommal: „Láttuk, hogy azok akik a tüntetéseket vezethetnék, vagy börtönben vannak, vagy megfigyelik őket. Felismertük, eljött az idő, hogy mi is fellépjünk.”

A tüntetések csúcspontján volt, hogy óránként 10 ezer üzenetet is kaptak, és sok belső forrásuk volt Lukasenka kormányából is. A követőik száma elérte a kétmilliót, és 2020 szeptember végére már több mint egymilliárdszor látogatták meg a csatornájukat. Ez az, amivel Prataszevics és alapítótársa, a szintén száműzetésben élő Sztyepan Putyilo magukra haragították Lukasenkát. A Nextát a hatóságok szélsőségesnek nevezik, Prataszevicset pedig terroristának minősítette a fehérorosz KGB. Azzal vádolják, hogy gyűlöletet szított a kormány ellen és részt vett a tüntetések szervezésében. Tavaly novemberben adtak ki ellene elfogatóparancsot, és akár 15 év börtönt is kaphat - de a belarusz ellenzéki szereplők szerint ennél súlyosabb büntetés is elképzelhető.

Fotó: MICHAL FLUDRA/NurPhoto via AFP

Amikor tavaly az orosz BBC megkérdezte tőle, hogy a Nexta tulajdonképpen a tiltakozások központja, vagy inkább média, Prataszevics azt válaszolta: „Nehéz megmondani, hogy kik vagyunk. Elsősorban belaruszok, akik szeretnének hazatérni és egy diktatúra nélküli, szabad országban élni.” Azt egyébként mindig is tagadta, hogy a Nexta közvetlenül részt vett volna a tüntetések szervezésében és lebonyolításában: szerinte ők csak kurátorként megszűrték az olvasóktól kapott információkat, ellenőrizték, majd bemutatták azokat az embereknek.

Prataszevics egyébként már tinédzserként is ellenzéki aktivista volt, a középiskolából ki is rúgták, miután tüntetésen vett részt. 2012-ben, 17 évesen letartóztatták, mert az orosz Vkontakte oldalon két Lukasenka-ellenes csoportot vezetett. A fogdában a vallatás során megverték a titkosrendőrök és azt mondták neki, hogy megoldatlan gyilkosságot fognak a nyakába varrni.

Később fotósként dolgozott a fehérorosz médiában, illetve újságírást tanult a fehérorosz állami egyetemen, de onnan is kicsapták. 2019-ben hagyta el az országot, utána Litvániában, illetve Lengyelországban élt, ahol 2020 januárjában politikai menedékjogot kért. Ott alapította meg a Nextát is (a szó jelentése egyébként: valaki). 2020 nyara óta egy másik Telegram-csatornára, a Belamovára ír, miután annak egyik szerzőjét, Igor Loszikot letartóztatták a belarusz hatóságok.

Mi történt a reptéren?

A hírek szerint Prataszevics már az athéni repülőtéren kiszúrt egy furcsa alakot. A Deutsche Welle beszélt Franak Viacorkával, aki a belarusz ellenzéki politikus, Szvjatlana Cihanovszkaja munkatársa. Viacorka kapcsolatban volt Prataszeviccsel azelőtt, hogy felszállt volna a gépe, és a férfi már akkor azt mondta neki, úgy érzi, valaki követi. Emellett a Nexta is megosztotta az egykori főszerkesztő néhány sms-ét, melyekben azt írja, egy gyanús, oroszul beszélő férfi megpróbálta lefotózni az úti okmányait. Az illető utána következett volna a sorban a beszállókapunál, ehelyett azonban megfordult és elment.

Amikor a levegőben a Ryanair gépe éles kanyart vett, és Prataszevics ráeszmélt, hogy Minszkben fognak leszállni, egy utastársa, Monika Simkiene szerint a férfi eléggé kiborult: „Pánikba esett, a fejét fogta” - mesélte a nő. Amikor a gép földet ért, a biztonsági erők minden utast letereltek a gépről és kutyákkal végigszagoltatták a holmijukat, Prataszevics poggyászát viszont félredobták a kifutópályára. Akkor néhány utas megkérdezte tőle, hogy mi folyik itt, amire Prataszevics elárulta, hogy ki ő, és azt mondta: „Itt halálbüntetés vár rám.” Akkor már a szemtanúk szerint kicsit nyugodtabb volt, de még mindig remegett. Végül a katonák elvitték őt és a barátnőjét is.

Viacorka szerint Lukasenko személyes ellenségként tekint Prataszevicsre, ez pedig a bosszú azért, mert a Nextán „videókat és képeket osztottak meg a tüntetésről, ahol a börtönökben zajló kínzások ellen és a börtönkörülmények miatt tiltakoztak. Ő volt az egyik legjelentősebb alak azok közül, akik beszámoltak arról, hogy milyen szörnyű módon megszegik az emberi jogokat Belaruszban.” Cihanovszkaja és más ellenzéki szereplők is halálbüntetéstől féltik az újságírót.

A Szabad Európa elérte az aktivista apját, Dzmitrij Prataszevicset, aki szerint abszurd, hogy a tegnapi gépeltérítéshez hasonló eset egyáltalán megtörténhet a 21. században Európában, és biztos benne, hogy ez egy alaposan megtervezett akció volt. Egyébként az aktivista családja is Lengyelországba menekült tavaly Belaruszból, mert félnek a megtorlástól.

Az apa elmondta, hogy Raman Prataszevics éppen a szabadságról tért volna vissza Litvániába. Arra a kérdésre, hogy miért tarthatta a fiát olyan veszélyesnek Lukasenka, hogy vadászgépet küldött fel miatta a levegőbe, azt mondta:

„A hatóságok félnek a független újságíróktól, a szólásszabadságtól. Félnek attól, hogy a nemzetközi közösség megtudja, mit művelnek. A gondolkodásuk a múlt században ragadt, talán a kilencvenes évek elején, amikor a Szovjetunió még létezett.”

Frissítés 20:55:

Franak Viacorka hétfő este Twitteren közzétett egy videót, amelyben Raman Prataszevics (arcán ütésnyomokkal) arról beszél, hogy a belarusz hatóságok „korrektül és jogszerűen” bánnak vele. A minszki 1-es számú fogdában van.

(Forrás: The Independent, BBC, The Moscow Times, Szabad Európa, Deutsche Welle)