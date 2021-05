A 12 és 17 év közöttieknek is hatékony védelmet ad a Moderna vakcinája

A New York Times azt írja, hogy júniusban kezdeményezik az amerikai gyógyszer-engedélyeztetési hatóságnál (FDA), hogy a 12-17 éves korosztályra is megkaphassa a Moderna vakcinája a vészhelyzeti használatbavételi engedélyt, mivel a tesztek szerint az oltóanyag hatékony védelmet ad nekik is.

A Moderna klinikai tesztjében 3732 önkéntes, 12 éven felüli gyereket vizsgáltak. Kétharmaduk két adag oltást kapott, egyharmaduk placebót. A beoltottak között nem találtak olyat, akinek lett volna tünete (így volt ez a Pfizer kísérletében is). A cég szerint már egy dózis is 93 százalékos hatékonysággal véd, és akinek tünete volt, az is enyhe volt. Az oltás hasonló mellékhatásokkal járt, mint a felnőtteknél: fejfájás, fáradtság, hidegrázás, izomfájdalom és érzékenység az oltás helyén.

Az amerikai Moderna gyógyszergyártó vasárnap közölte, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) jóváhagyását is kérni fogja június elején. Azt szeretnék elérni, ha ezt a korosztályt sikerülne beoltani augusztus végéig, az őszi iskolakezdés előtt, hogy biztosan el lehessen kerülni a járvány negyedik hullámát Európában.

Az EMA-nál most zajlik a Pfizer/Biontech 12-15 éveseknek fejlesztett, koronavírus elleni oltóanyagának a vizsgálata. Az USA-ban az a vakcina már megkapta a használatba vételi engedélyt. (New York Times, MTI)