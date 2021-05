Floridában mostantól pénzbírsággal büntetnék a techcégeket, ha 14 napnál hosszabb időre függesztenék fel politikusok fiókját

Az erről szóló törvényt Ron DeSantis, Florida republikánus kormányzója hétfőn írta alá. DeSantis szerint ezzel a floridai lakosokat „garantáltan megvédik a Szilícium-völgy elitjével szemben”.

„Ha a nagy techcégek cenzorai megkülönböztető szabályokat alkalmazva részesítik előnyben a Szilícium-völgy uralkodó ideológiáját, akkor most majd elszámoltathatók lesznek” – mondta közleményében Florida kormányzója az új törvényről, ami megakadályozná a nagy techcégeket abban, hogy 14 napnál több időre tiltsanak le (floridai) politikai jelölteket, és amit ha a cégek megsértenek, keresetet indíthat ellenük Florida állam főügyésze. Emellett a cégeket napi 250 ezer dollárra büntetnék, amennyiben törlik vagy felfüggesztik állami pozíciók jelöltjeinek bejegyzéseit vagy fiókját.

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

DeSantis példaként említette Donald Trump Twitterről való kitiltását és azt is, hogy többeket azért blokkoltak, mert arról írtak, hogy a koronavírus egy vuhani laborból szabadult el, miközben a tudományos közélet is egyre inkább erre hajlik. (New York Times)