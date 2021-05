Gyors válasz Belarusznak

Jó reggelt! Ezen a héten csak négy munkanap van.

COVID-21

A hétvégén elértük az 5 millió beoltottat és eldobtuk a maszkot. A vasárnap elvégzett koronatesztek mindössze 3 százaléka volt pozitív. A járvány nem szűnt meg, de kontroll alatt van. Normális nyarunk lehet.

Ugyanakkor még mindig Magyarországon a második legmagasabb a járvány áldozatainak a száma lakosságarányosan Európában. Csak Horvátország van előttünk, miközben a beoltottak aránya a briteket és Máltát leszámítva nálunk a legmagasabb.

Sok európai országban úgy sikerült leszorítaniuk a minimálisra az áldozatok számát, hogy egyéb eszközöket is hatékonyan használtak. Orbán Viktor korábbi laborában, Ausztriában is csak ötödannyian haltak meg lakosságarányosan az elmúlt két hétben, mint nálunk.

VÁLASZ LUKASENKÁNAK

Magukhoz képest igen gyorsan, alig két óra alatt eldöntötték az EU-s tagállamok vezetői, hogyan büntessék meg Fehéroroszországot a Ryanair légitársaság Athén-Vilnius járatának eltérítése miatt. Megszüntetik a légi közlekedést Európa és Fehéroroszország között.

Az EU repterei nem fogadják a fehérorosz légitársaságok gépeit,

A belarusz gépek még csak át sem repülhetnek EU-s tagállamok légtere felett,

Az EU-s légitársaságok gépei sem repülhetnek be belarusz légterébe, és értelemszerűen le sem szállhatnak ott.

Sok európai lap találgatott, hogy az elmúlt hetek vétói után Orbán Viktor most is megakadályozza-e a közös, határozott európai fellépést. De nem tette, ahogy az Oroszország elleni szankciókat sem vétózta meg soha a 2014-es ukrajnai háború kitörése óta, pedig sokszor elmondta, hogy nem ért egyet velük. A magyar külügyminisztérium ugyanakkor, szemben szinte minden EU-s országgal, szokás szerint nem ítélte el a belarusz gépeltérítést, csak annyit közöltek, hogy csatlakoznak az uniós állásponthoz.

Az EU azt ígéri, további szankciókat vetnek ki hamarosan, ha kivizsgálták, hogy kik lehetnek a felelősek a gép eltérítéséért. Várhatóan belarusz vezetőket utasítanak ki az EU-ból, illetve az EU-s országokban esetlegesen meglévő vagyonukat is befagyasztják.

VAKCINAHÍRADÓ

405 ezren kapták meg az első oltásukat múlt vasárnaptól most szombatig. Az egy hétnél ezelőttinél jóval többen, köszönhetően annak, hogy már Pfizerre is lehet időpontot foglalni. Ugyanakkor látszik a plafon: négy olyan hét is volt korábban, amikor több embert oltottak, mint az elmúlt hét napban. A 6 milliós újabb határt már nagyon nehéz lesz elérni.

Egyre kevesebb a sinopharmos jelentkező az oltópontokon, az orvosok attól is tartanak, hogy sok fiatal nem megy majd el felvenni a második vakcinát. Bár a Pfizer sokkal népszerűbb, volt aki a kormány táblázata miatt félt beadatni belőle a második dózist. Egy oltóponton dolgozó orvos a 444-nek azt mondta, hogy

„volt olyan fiatal, aki úgy jött be, hogy neki igazából csak a papír kell, és lehet-e esetleg olyat, hogy nem is kapja meg az oltást, csak az igazolást, mert edzőterembe akar menni”

Akárcsak Európában szinte mindenhol, Magyarországon is gondot jelent, hogy alacsony a romák átoltottsága. A európai kormányok nem erőltetik meg magukat, hogy elérjék és meggyőzzék a roma közösségeket, akiknek nincs internetük, nem tudnak elutazni az oltópontokra, és nincsenek megbízható információik.

A RENDSZER ELLENSÉGE

Lukasenka és a belarusz rezsim egy 26 éves ellenzéki aktivista és újságíró, Raman Prataszevics miatt vált terroristává és rúgta fel a nemzetközi légi közlekedés szabályait.

Prataszevics már tinédzserként is ellenzéki aktivista volt, a középiskolából ki is rúgták, miután tüntetésen vett részt. 2012-ben, 17 évesen letartóztatták, mert az orosz Vkontakte oldalon két Lukasenka-ellenes csoportot vezetett. A fogdában a vallatás során megverték a titkosrendőrök, és azt mondták neki, hogy megoldatlan gyilkosságot fognak a nyakába varrni. Később ő lett a társalapítója és főszerkesztője a Nexta nevű hírcsatornának.

A Nexta a tavalyi kormányellenes tüntetések alatt a legfontosabb fehérorosz ellenzéki platformmá nőtte ki magát. Amikor elkezdődött a tiltakozás Aljakszandr Lukasenka választási csalása ellen, az elnök betiltotta a hagyományos és online ellenzéki sajtó nagy részét. Prataszevicsék viszont meg tudták ezt kerülni azzal, hogy egy titkosított közösségimédia-oldalt, a Telegramot használták.

A belaruszok a Nextát követték, ha a legfrissebb információkhoz akartak jutni a tüntetésekről: innen megtudhatták, hogy merre tart a tömeg, hogy milyen segélyvonalakat hívhatnak, vagy épp láthatták a videókat, amiket a rohamrendőrök brutális fellépéséről készítettek a tiltakozók. A tüntetések csúcspontján volt, hogy óránként 10 ezer üzenetet is kaptak, és sok belső forrásuk volt Lukasenkáéktól is.

Amikor tavaly az orosz BBC megkérdezte tőle, hogy a Nexta tulajdonképpen a tiltakozások központja, vagy inkább média, Prataszevics azt válaszolta:

„Nehéz megmondani, hogy kik vagyunk. Elsősorban belaruszok, akik szeretnének hazatérni és egy diktatúra nélküli, szabad országban élni.”

ABSZURD TÜNTETÉS

Felbonthatatlan nemzetközi szerződések, csak kétharmados többséggel módosítható törvények, zsarolási potenciált rejtő hitelek – a kormány igyekszik minden eszközzel bebetonozni a Fudan egyetem helyét Budapesten. Az MTA köztestületi tagjai szerint a lehetséges vesztesek a magyar felsőoktatás, a magyar adófizetők és Magyarország nyugati kapcsolatai.

Az abszurd gyülekezési szabályok miatt a kínai egyetem ellen tüntetést sem könnyű szervezni. Mivel a hatályos korlátozások szerint csak 500 fő alatti gyűléseket lehetne tartani, Jámbor András több, eddig 12 külön tüntetést jelentett be a rendőrségen.

Mindegyik a Hősök tere környékéről indul majd, de területileg és időpontilag is egymástól eltérően indulnak majd a Kossuth térre, ahol nagy létszámú gyülekezést tartanak majd, ahová csak védettségi igazolvánnyal lehet majd belépni. A közelben pedig több kisebb, 500 fő alatti tüntetést tartanak, amiken bárki részt vehet.

AMERIKAI TABU

Joe Biden talán még nem került olyan nagy nyomás alá elnökségének eddigi hónapjaiban, mint az elmúlt héten, a kiújult izraeli-palesztin konfliktus miatt. A 78 éves elnöknek az elmúlt két hétben meg kellett tapasztalnia, ahogy megdől az amerikai politika egyik legnagyobb tabuja: az, hogy az amerikai politikusok nem kritizálhatják Izraelt.

A demokrata párt politikusai és szavazói között is egyre többen várják azt az elnöktől, hogy legyen sokkal kritikusabb és keményebb Benjámin Netanjahu kormányával, és álljon ki a palesztinok elnyomása ellen. Ehhez a párt bázisának társadalmi változásai, az elmúlt évek amerikai belpolitikai eseményei és persze maga az izraeli kormányfő is hozzájárult.

