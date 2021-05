Kihalásuk után háromezer évvel újra erszényes ördögök születtek a vadonban Ausztráliában

Ausztráliában egy természetvédő civil szervezet telepített be 26 fiatal és egészséges tasmán ördögöt egy védett területre, ahol az állatoknak sikerült is szaporodniuk. Az ausztrál kontinensről valószínűleg a dingók irtották ki a legnagyobb testű húsevő erszényes ragadozót, a Sarcophilus harrisiit, ami ma már csak Tasmánia szigetén fordul elő, és ott is kihalóban van egy gyógyíthatatlan rákbetegség, az állatok pofáját megtámadó fertőző arcdaganat (DFTD) miatt.

Az Aussie Ark természetvédő szervezet tavaly júliusban 15, szeptemberben pedig további 11 erszényes ördögöt telepített egy 400 hektáros védett területre Barrington Topsban, Sydneytől 300 kilométerre északra. A szervezet hétfői bejelentése szerint a rezervátumban már hét kölyök született, megvizsgálták a nőstények erszényét, és mind a hét újszülött egészséges.

A nyolckilós súlyt is elérő erszényes ördög más őshonos állatokkal vagy elhullott állatok tetemével táplálkozik. A tasmán ördög nem veszélyes sem emberre, sem haszonállatra, de ha megtámadják, védekezik, és ilyenkor súlyos sérüléseket okozhat. Tim Faulkner, az Aussie Ark egyik vezetője szerint a tasmán ördög jelenti a kevés természetes megoldás egyikét a rókákra és az elvadult macskákra, amelyek a kontinensen kihalt 40 emlősfaj többségének a kipusztulásáért felelősek.

A vadonba elsőként kihelyezett erszényes ördögöket most kerítés védi az autóforgalomtól és a betegségektől, de a tervek szerint meg akarják honosítani az állatokat körülkerítetlen területeken is. A cél a faj puszta újbóli elterjesztésén kívül az is, hogy egyfajta vésztartalékot képezzenek egészséges állatokból arra az esetre, ha a faj tényleg végveszélybe kerülne a fertőző pofadaganat miatt Tasmánián.

A csak egyes fajok esetében fertőző rákbetegség az 1990-es évek közepi megjelenése óta az állomány 85 százalékát irtotta ki Tasmánián, ahol már csak 25 ezer egyed él a járvány elterjedése előtti 150 ezerrel szemben. (MTI)