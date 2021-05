Kövér megint elvette a szót Jakabtól, a Jobbik kivonult az ülésteremből

Jakab Péter, a Jobbik elnöke (és az előválasztáson miniszterelnök-jelöltje) napirend előtt szólalt volna fel a Parlamentben, de minden korábbinál rövidebben beszélhetett, mert Kövér László házelnök megint elvette tőle a szót.

Jakab azt idézte Orbántól, hogy „mi soha nem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk”, majd rátért arra, hogy a múlt héten Kövér sokadszor vonta meg tőle a szót a Parlamentben. (Jakab akkor ficsúroknak nevezte a fideszeseket, amiért később rekordösszegű, 9,6 milliós büntetést kapott.)

Amikor Jakab erről kezdett volna beszélni, Kövér kikapcsolta a mikrofonját, mondván, a házszabály szerint a képviselők nem kritizálhatják az ülésvezetést, majd rászólt a jobbikosokra, hogy „ne hőbörögjenek”. Azt mondta: „Én azt is megértem frakcióvezető úr, hogy ön a kocsmai kötekedőket akarja bevinni a közösbe apportként”, majd több képviselőnek is mondta, hogy nem óbégathat be: „ez nem a kocsma, ahova ön szeretettel jár, ez az a ház”. Azt mondta, a következő 33 alkalommal is mindig el fogja venni ilyenkor a szót.

Jakab – aki erre azt mondta: „Tiszta MSZMP!” – visszakapta a szót, de csak ennyit mondhatott, mielőtt Kövér elvette tőle a szót: „Elnök úr, akármit is tesz, soha, semmilyen körülmények között nem fog tudni elhallgattatni. Kikacsolhatja a mikrofonomat, büntethet 10…”

Mire Kövér: „Kikapcsoltam. Képviselő úr nem értette meg a mondandómat, továbbmegyünk.”

A jobbikos képviselők felállva kiabáltak Kövérrel – aki erre azt mondta: „Nyugi! Remélem, az urak még nem ittak, tehát még képesek higgadtan viselkedni!” –, aztán kivonultak az ülésteremből. Kövér azt mondta, nem is tehet mást, kénytelen elvenni a szót.