Megszüntették a járvány legnagyobb viccét, a sajtó nélküli napi „sajtótájékoztatókat”

Példátlan bravúrral úgy tartott az operatív törzs napi „sajtótájékoztatókat” a járványról 2020. március 19-e óta, hogy azokon nem voltak ott újságírók.

A tájékoztatással megbízottak beálltak egy kamera elé, elmondták a napi rendőri intézkedéseket, beolvasták az aznap reggel egyébként már nyilvánossága hozott járványügyi adatokat, az előre beküldött kérdések közül kiválasztottak párat, többnyire a legérdektelenebbeket, azokra adtak valamilyen választ, majd másnap újra lejátszódott ugyanez. És ezt tolták 14 hónapon keresztül.

Most, hogy már nehezen indokolható, miért nem lehetnek jelen újságírók, akik feltehetnének kérdéseket és vissza is kérdezhetnének, ha azokra nem kaptak választ, inkább megszüntetik az egészet. Kiss Róbert alezredes, a rendőrnyelv Esterházy Pétere jelentette be a mai, sajtó nélküli „sajtótájékoztatón”, hogy mivel az operatív törzs is már csak készültségi fokozatban működik tovább, így napi sajtótájékoztatót sem tartanak. Legközelebb pénteken tartanak majd sajtótájékoztatót.

A történelmi pillanat:

Előtte annyi történt, hogy bejelentették: a határon túliak is regisztrálhatnak már oltásra. Megkérték a félmillió regisztrált, de még be nem oltott állampolgárt, hogy foglaljanak időpontot. És közölték, hogy jött 334 620 adag Pfizer, ebből 175 ezret lehet felhasználni első oltásra. Kérdésekre - az alkalomhoz tökéletesen illően - nem válaszoltak.