Navalnij ellen három új büntetőügyben indított vizsgálatot az orosz nyomozóhatóság

Az alapítványának szánt adományok ellopása, egy bíró sértegetése, valamint amiatt indult új vizsgálat Alekszej Navalnij ellen, mert arra ösztönözte az oroszokat, hogy ne teljesítsék „állampolgári kötelességeiket” - jelentette be a bebörtönzött orosz ellenzéki politikus kedden Instagramon.

A gunyoros hangvételű posztban Navalnij arról számolt be, hogy a három új vádpontot a súlyos bűncselekményeket vizsgáló orosz nyomozóbizottság egyik magas rangú képviselője ismertette vele teázás közben, és azt is megtudta, hogy 21 nyomozó munkálkodik az ügyein. Mindhárom vádpontot oldalakon keresztül részletezték neki, de bizonyítékot egyiknél sem soroltak fel. Navalnij szerint ez is annak a bizonyítéka, hogy mekkora lángész ő, hiszen még a börtönből is csak növelni tudja a bűnszervezetét.

Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu Agency via AFP

Jövő hónapban a bíróság megvizsgálja, hogy Navalnij regionális irodáinak hálózatát és Korrupcióellenes Alapítványát felvegyék-e a terrorista és szélsőséges szervezetek listájára. Egy másik, támogatóit megcélzó lépésben az orosz parlament alsóháza nemrég jóváhagyta azt a jogszabályt, amely megtiltja, hogy a szélsőséges szervezetek tagjai törvényhozókká váljanak. (AFP)