Ugyanaz a cég újítja fel a jegybank székházát, amelyik nyaralót épített Matolcsy György fiának

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) megkezdte Szabadság téri székházának teljes rekonstrukcióját, az 1905-ben átadott műemléki épület felújításának költsége 54 milliárd forint - közölte a jegybank a honlapján kedden. A kívül-belül megújuló, eredeti fényét visszanyerő műemléképület ünnepélyes átadását a jegybank vezetése az intézmény 1924-es alapításának századik évfordulójára tervezi.

Az erről kiadott közlemény szerint a felújításra a jegybank a Raw Development Kft-vel kötött generálkivitelezői szerződést.

Az MNB Szabadság téri székháza Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Ez a cég korábban azzal került be a hírekbe, hogy megbízást kapott a jegybank alapítványaihoz tartozó ingatlanok átalakítására jó pénzért, miközben több erős szálon is Szemerey Tamáshoz, Matolcsy György jegybankelnök unokatestvér kötődött. Amikor a Raw Development Kft-t 2014-ben létrehozták, egyedüli tulajdonosa az a Lakásépítő T.2-Invest Ingatlanforgalmazó Kft. volt, amit 2001-es alapítása óta Szemerey Tamás és egy másik cégen keresztül felesége is tulajdonolt egészen 2013 végéig. Aztán kiderült, hogy Matolcsy György fiának nyaralót és luxusloftot is kivitelez, egy másik Szemerey-kötődésű céggel pedig várbeli luxushotel-apartmant fejleszt.



Matolcsy Ádám balatonfüredi gazdasági melléképülete már nem csak papíron, háttérben a szőlőtermesztésben nélkülözhetetlen örökpanorámával.

Bár a céget később eladták a menedzsmentnek, de a jegybanktól származó megbízások nem maradtak el, a volt Postapalota felújításával is őket bízták meg.