Újra letartóztatták a calabriai drogbárót, miután két éve megszökött a börtönből

A brazil szövetségi rendőrség hétfőn letartóztatta Rocco Morabitót, a calabriai 'Ndrangheta maffiához köthető drogbárót. A férfin a Brazília északkeleti részén fekvő, tengerparti városban, João Pessoában ütöttek rajta, egy hotelszobában. A műveletben az olasz rendőrség is részt vett. Morabitón kívül két másik férfit is elfogtak, az egyik szintén szökésben lévő olasz állampolgár, de más információt nem közöltek róla.

A brazil igazságügyi minisztérium közleménye szerint Morabito második volt a legkeresettebb bűnözők listáján az 'Ndranghetával való kapcsolata miatt, ami a világ egyik legnagyobb bűnszervezete. A '90-es évek elején Milánó kokainkirályának is hívták, Olaszországban 1994-ben 30 év börtönre ítélték, de megszökött. Morabitót 22 évig körözték, mielőtt 2017-ben letartóztatták Uruguayban. Az uruguayi börtönből is megszökött 2019-ben, amikor a brazil hatóságok is elkezdtek nyomozni az ügyében. (Reuters)