Visszakozik a Fidesz, nem privatizálják az egész országban az önkormányzati lakásokat

Végül csak a világörökségi területeken tenné lehetővé a Fidesz, hogy az önkormányzati lakások bérlői - akkor is, ha csak tavaly év vége óta élnek ott - a piaci ár töredékéért vásárolják meg a lakásokat.

A terv, ami eredetileg az egész országra vonatkozott volna, ellenzéki és kormánypárti polgármesterek tiltakozását is kiváltotta az elmúlt hetekben. A XVI. kerületet irányító, fideszes Kovács Péter marhaságnak nevezte az egészet, és finomabban ugyan, de a győri Dézsi Csaba András is bírálta az ötletet. Az Alkotmánybíróság 1993-ban egy ennél kevésbé súlyos lakástörvényt is elkaszált.

A tiltakozók szerint a terv ellehetetlenítette volna, hogy az önkormányzatok segítsenek a helyben élők lakhatási gondjain, és csorbította volna autonómiájukat is. A rendszerváltás óta jelentősen megcsappant az önkormányzati lakások száma Budapesten és más városokban is, többnyire már most lehetetlen kielégíteni az igényeket.

A Fidesz a mostani módosítással visszatér eredeti tervéhez. A javaslat benyújtása előtt is arról szóltak a hírek, hogy a Fidesz a műemléki védettség alatt álló önkormányzati lakások megvásárlását könnyítené meg a bérlők számára. Ilyenek főleg a budai Várban vannak, ahol sok bérlő felháborodott a párbeszédes polgármester, V. Naszályi Márta lakbéremelési tervein, illetve azon, hogy az örökbérletű lakók többsége a szociálisból átkerült volna a költségelvű kategóriába.

A javaslatot benyújtó Böröcz Facebook-posztjában azt írja, „az első kerületi műemlék lakásokban élők 732 aláírást gyűjtöttek össze helyzetük rendezéséért és 506-an töltötték ki az ezzel kapcsolatos kérdőívünket. Amikor foglalkozni kezdtem a kérdéssel, rengeteg további megkeresést kaptam, így bővült az érintettek köre. Mivel a tágabb kört illetően nincs konszenzus, ezért módosítani fogjuk a törvényjavaslatot. De bízom benne, hogy a probléma felvetése elindít egy folyamatot, mely végén az önkormányzatok is megfontolják, hogy érdemes a bérlők minél szélesebb körének lehetőséget adni, hogy saját lakáshoz jussanak”.

Budapesten a világörögökségi helyszínek közé tartozik a budai Várnegyed, a Gellért-hegy, az Andrássy út és a pesti Duna-part. Viszont a Kulturális Örökség Menedzserek Egyesületének térképe alapján a világörökségi helyszínek védőövezetei ennél is nagyobb területet jelentenek, magukba foglalják a pesti Belvárost és Terézvárost is. Kérdés, mire vonatkozik majd pontosan a módosított javaslat.

Fotó: Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete

„Ne vegyétek el az álmainkat!”

A bejelentés előtti percekben civil szervezetek, szakszervezetek és Pikó András józsefvárosi polgármester közösen követelték a Kossuth téren a javaslat visszavonását.

Igaz, először váratlan akadályba ütköztek, mert az országgyűlési őr azt mondta nekik, engedély nélkül semmit sem tehetnek le a földre, sem hangosítást, sem díszletet. Nem tudta megmondani, milyen szabály tiltja ezt, állítása szerint a főnökétől kapta az utasítást. A résztvevők végül a kezükben tartották a hangfalat, de így is csak 15 perces sajtótájékoztatóra kaptak időt.

Pikó szerint, ha Lex Bayerré finomítják a törvényt - Bayer Zsolt fideszes publicista is érintett várbeli bérlőként -, az egyrészt politikai siker, másrészt továbbra is rablás.

Vági Renátó (Utcajogász), Pikó András józsefvárosi polgármester és Szegfalvi Zsolt (Habitat for Humanity) Fotó: Halász Júlia

Kovács Vera, az Utcáról Lakásba Egyesület munkatársa arról beszélt, valóban módosítani kellene a lakástörvényt, de úgy, hogy a fiatalok és a szegénységben élő emberek esélyeit javítsák. Ehhez képest a Fidesz javaslata arra jó, hogy vagyonhoz segítse azokat, akik átláthatatlan módon jutottak önkormányzati lakásokhoz. Így nem annak lesz könnyebb a helyzete, aki nem kapott lakást a családjától, és egy faluból költözne Budapestre, hanem a vagyonosabbak lesznek még vagyonosabbak.

Gosztonyi Géza, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke szerint az eredeti változattal a szociális védőháló utolsó darabkáit égették volna fel. A lakások privatizációjával még többen kerülnének az utcára, pedig éppen akkor lehetne hatékonyan segíteni a hajléktalanokat, ha első lépésként fedelet kapnának a fejük fölé.

Kovács Vera (Utcáról Lakásba Egyesület) Fotó: Halász Júlia

Ráadásul nemcsak a szegényekről van szó, hanem olyan tanárokról, tűzoltókról vagy egészségügyi dolgozókról is, akiket az önkormányzatok most még segíthetnek azzal, hogy olcsó lakhatást biztosítanak nekik. Kovács Vera szerint a törvény egyszerre venné el a jövő generációinak lakhatását, és azokét is, akik a közösségért dolgoznak.

Felszólalt Gede Márton, a Város Mindenkié hajléktalan aktivistája is, aki 50 ezres nyugdíjából most sem engedheti meg magának, hogy albérletet fizessen, ezért szállón lakik. Mint mondta, ismer olyanokat, akik önkormányzati pályázatokon szociális lakáshoz jutottak.

„Néha lefekvés után félálomban arról álmodozunk, talán nekünk is sikerülhet. Ne szavazzátok meg, ne vegyétek el az álmainkat!” - üzente a képviselőknek. Pikó András a lakásmaffia veszélyére figyelmeztetett: ha nagyon olcsón lehetne lakáshoz jutni, olyanok is megpróbálnák, akik a havi bérleti díjat is nehezen gazdálkodják ki. Ehhez hitelre lenne szükségük, amit a lakásmaffiától kapnának meg, azt pedig „nem a szociális érzékenységéről ismerjük”.