Az Amazon megvette az MGM-et és vele a teljes James Bond-életművet

Az Amazon szerdán jelentette be, hogy megszületett a megállapodás, és megveszik az MGM Studiost, így többek között olyan franchise-ok tulajdonjoga kerül majd a Jeff Bezos vezette óriáscég tulajdonába, mint a James Bond, a Rózsaszín párduc vagy a Rocky.

A megállapodás értelmében az Amazon 8,45 milliárd dollárt fizet, de ebben már az MGM tartozásainak rendezése is benne van. Ez az Amazon történetének második legnagyobb felvásárlása, csak a Whole Foodsért fizettek többet, 13,7 milliárd dollárt. Az Axios gyorselemzése szerint a nyíltan a szórakoztatóiparba és a streaming-szolgáltatások piacára betörni igyekvő Amazon számára logikus lépés volt a felvásárlás: az MGM birtokában több mint 4000 film és 17 ezer tévéműsor van, és egyike volt a nagy, neves stúdióknak, amit idáig még nem vásárolt fel senki.

Korábbi iparági hírek szerint az Apple és a Netflix is szemezett az MGM felvásárlásával, de végül nem tettek ajánlatot. Az Amazon jelenleg is nagy erőkkel dolgozik a saját filmes produkciós részlegének kialakításán, de a saját gyártású műsorok mellé (melyek közül már most kiemelkedik a minden idők legdrágább sorozatának ígérkező Gyűrűk ura) most szereztek egy csomó felhasználható tartalmat, köztük a teljes James Bond-életművet.

Az Axios értékelése szerint elméletileg kis esélye lenne annak, hogy ez a felvásárlás fennakadjon a monopolellenes ellenőrzésen, ugyanakkor az Amazonnak annyira rossz a megítélése, hogy azért érdemes majd figyelni, mire jutnak a versenyhatóságok. Ráadásul az Egyesült Államokban annyira megváltozott a nagy techcégek terjeszkedését kísérő közhangulat, hogy vannak politikusok, akik már a felvásárlásról szóló pletykák hallatán szigorúbb fellépést követeltek.

Éppen kedden derült ki, hogy Washington D.C. legfőbb ügyésze, Karl Racine monopolellenes pert indított az Amazon ellen, mivel szerinte az e-kereskedelem piacát letaroló vállalat tevékenysége miatt a vásárlók kevesebb választási lehetőséggel rendelkeznek, és emiatt többet kell fizetniük.