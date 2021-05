Az Egyesült Államok újabb vizsgálatot indítana, hogy feltárják a koronavírus eredetét

Az Egyesült Államok több más országgal együtt indítana újabb vizsgálatot, hogy kivizsgálják a koronavírus-járvány eredetét, miután az Egészségügyi Világszervezet (WHO) év elején Kínában tartott vizsgálata nem bizonyult túl hatékonynak és meggyőzőnek.

A WHO tagországainak éves genfi találkozóján az amerikaiakat képviselő Jeremy Konyndyk kedden úgy fogalmazott, fontosnak tartják „a covid eredetére vonatkozó átfogó és szakértői vizsgálatot”.

Az Egyesült Államok mellett támogatja az újabb vizsgálat indítását Ausztrália, Japán és Portugália is, mondván, a járvány elterjedésének megismerése segíthet az esetleges jövőbeni járványok kezelésében.

A WHO jelentése szerint továbbra is azt tartják legvalószínűbbnek, hogy a vírus a denevérektől terjedt át az emberre egy közvetítő faj segítségével, és az a felvetés, hogy a vírus egy vuhani laboratóriumból szabadult el, „rendkívül valószínűtlen”. Utóbbit látszik cáfolni, hogy az amerikai hírszerzés szerint a vuhani labor három kutatója is covidra utaló tünetekkel került kórházba már 2019 novemberében. (Guardian)