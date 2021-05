Bíróság kötelezi a Shellt, hogy csökkentse a károsanyag-kibocsátását

Bírósági döntés született arról, hogy a világ egyik legnagyobb olajvállalatának, a Shellnek csökkenteni kell a széndioxid-kibocsátását. Az ítélet szerint a Shellnek 2030-ra a 2019-es szint 45 százalékára kell csökkentenie a kibocsátásait, amibe bele kell érteni a beszállítói által okozott kibocsátásokat is.

A polgári pert a Friends of the Earth környezetvédő civil szervezet és 17 ezer holland állampolgár indította a brit-holland olajipari multival szemben még 2019-ben.

Ez az első alkalom, hogy egy vállalatot bírósági ítélet kötelez a kibocsátásának csökkentésére. A döntés csak Hollandiára vonatkozik, de a BBC tudósítója szerint precedensértékű a holland bíróság döntése. A Friends of the Earth vezetője, Donald Pols szerint azért is fontos a döntés, mert így már bíróság mondta ki, hogy a Shell felelős a klímaváltozásért, és felelőssége van annak csökkentésében.

Shell ellen tüntetők Hágában 2020 októberében. Fotó: ROMY ARROYO FERNANDEZ/NurPhoto via AFP

A Shell még korábban azt nyilatkozta, hogy a pernek nem volt semmilyen jogi alapja, a társaság pedig már magától is elkezdett komoly lépéseket tenni, hogy 2050-re karbonsemleges legyen.

Nem ez az első eset, hogy a holland bíróság felelősségre vonja a Shellt: idén egy másik döntésben a Niger delta olajszennyezéseiben mondták ki a vállalat felelősségét. A Shell korábban azt mondta, nem tehet az afrikai szennyezésekről, azt az okozza, hogy helyiek szabotálják a cég vezetékeit.