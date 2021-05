Gyurcsány, Deutsch és Orbán kommentel Orbán posztja alatt

Nagy nap a mai a fideszes médiában: 15 éve hangzott el Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde. Az alkalomból Orbán Viktor feltette a kérdést a Facebookon:

Forrás: Orbán Viktor/Facebook

Amire megjelent megjelent Deutsch Tamás, a fideszes kommentelő, és visszakérdezett:

Forrás: Orbán Viktor/Facebook

Orbán kommentben el is árulta a választ:

Forrás: Orbán Viktor/Facebook

Nem sokkal később Gyurcsány Ferenc is felbukkant, de a kérdése nem világos, hogy pontosan milyen pillanatra vonatkozik:

Forrás: Orbán Viktor/Facebook

De tényleg olyan szinten nagy nap ez a fideszes médiának, hogy gyakorlatilag minden felületen, beleértve az M1-et, orrba-szájba, állandóan a 2006-os őszödi beszédet nyomják, teljes hosszában és részleteiben is. Most is épp ez megy:

Természetesen a szép, kerek 14. évforduló sem volt semmi:

Aki esetleg ezen a héten kimaradna a buliból, ne búsuljon, szeptemberben várhatóan megint legalább ekkora show lesz róla.

Érdekesség, hogy 2014-ben még Gyurcsány emlegetett 10 őszödi beszédet, erre hét évvel később Orbán csinálta meg: