John Cena bocsánatot kért a kínaiaktól, amiért Tajvant országnak nevezte

A színész/pankrátor kedden kért mandarin nyelven bocsánatot, amiért május elején egy interjúban Tajvant országnak nevezte.

„Azt kell mondanom, hibát követtem el. Nagyon nagyon fontos, hogy szeretem és tisztelem a kínai embereket. Sajnálom, hogy hibát követtem el. Sajnálom, sajnálom, nagyon sajnálom. Meg kell értenetek, hogy szeretem és tisztelem a kínai embereket” – mondta Cena mind a 600 ezer követőjének a Weibón. A videóról azóta felkerült egy angol feliratos verziós is Twitterre.

Volt, akinek így sem tetszett Cena bocsánatkérése, és kommentben jelezte, hogy amíg nem mondja azt mandarin nyelven, hogy „Tajvan Kína része”, addig nem fogadják el a bocsánatkérést.

Tajvan bár évtizedek óta önálló államként létezik, azonban a sziget a kínaik szerint továbbra is Kína része. A tajvaniak viszont továbbra is függetlennek mondják magukat Kínától, 2007-ben hoztak egy határozatot is, ami egy új alkotmány bevezetéséről, a Kínától való függetlenségről és az állam hivatalos nevének Tajvanra való módosításáról szólt. (Guardian)