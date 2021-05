Minden nap számít, és egyre inkább számítani fog

Ha minden megváltozik körülötted, a legjobb, ha az élére állsz



Napjainkból visszanézve a múlt meglehetősen állandónak tűnik, még akkor is, ha tudjuk, hogy persze akkor is változtak a dolgok, csak utólag látszik minden lezártnak. Mégis, a jövőből visszanézve valószínűleg egy szót fognak mondani a mostani éveinkre: átmenet. Ha valami jellemzi ezt a kort, az az átmenet, a nagy változások, de még nem befejezett, kiforrott folyamatok kora. Az útkeresés kora.

Erre számos példát lehetne hozni, de az egyik legnagyobb horderejű változás, amely történelmi távlatban is jelentős lesz, az energiafelhasználásunk átalakulása. A teljes energiafogyasztásunk egészen hihetetlen számokkal jellemezhető, de ennek egyik jelentős és szembetűnő szelete, a mobilitás sem kicsi. A helyváltoztatásra, történjen az elektromos rollerrel, hagyományos, hibrid vagy elektromos autókkal, vonatokkal, repülőkkel vagy hajóval, szóval erre az egész ide-oda nyüzsgésre döbbenetes mennyiségű energiát használ el az emberiség minden egyes órában.

Egyszerre mindent (is)

Már a fenti felsorolásból is látszik, hogy ennek az energiaellátásnak a napi biztosítása nagyon összetett feladathalmaz. Az energiaszektor cégeinek, amelyeknek sokáig egyetlen termékpályát kellett nagyon jól tudniuk, alaposan fel is adja ez a leckét. Igazságtalan lenne túlzottan leegyszerűsíteni az olajipart, de mai szemmel még a kőolaj felhozása, finomítása és üzemanyagként való értékesítése is jóval egyszerűbb feladatsort jelent, mint amire ma az energiaszektor vállalatai ma vállalkoznak.

A Shell Hungary beleállt a kihívásba és mindamellett, hogy mozaik szolgáltatásával egyszerre szolgálja ki a hagyományos és az elektromos autókat, megújuló energiával üzemelteti töltőállomásainak jelentős részét, és folyamatosan törekszik arra, hogy egyre több termékének karbonsemlegességét is biztosítsa. Sőt, néhány hete a fogyasztókat is bevonja a folyamatba, akik tankolásaik széndioxid-kibocsátását egy egyszerű, de hatásos lépéssel ellensúlyozhatják.

A Shell – szembesülve azzal, hogy a világ gyakorlatilag kicserélődik napjainkban – fejest ugrott a változásba és a rendkívül eltérő igényű fogyasztóknak nyújtott mozaikszolgáltatásba. Ez a folyamat ráadásul nem csupán arról szól, hogy a mobilitás napjainkban világszerte számos különböző átalakuláson megy át. Az idei évben a Shell nyilvánosságra hozta frissített üzleti stratégiáját, amely a Powering Progress nevet viseli. Ebben a cég rögzíti, hogy biztosítani szeretné a változó világ energiaszükségleteit. A hangsúly a változáson és az összetett feladatrendszeren van. Arról van szó, hogy a vállalatnak egyszerre kell biztosítania a töltőállomásokon benzint, gázolajat, elektromos autók számára töltőt, karbonsemleges kenőanyagokat, kávét, szendvicset és süteményt, vásárlást.

Fotó: Stuart Conway/Shell International Ltd.

Ellensúlyozni a mindennapokban

A Shell célja ugyanis az, hogy a márkához ragaszkodó vásárlóinak milliói számára biztosítsa lehetőséget a dekarbonizációra, vagyis szénlábnyomuk csökkentésére, legyen szó nagyvállalati ügyfeleinkről vagy akár egyéni vásárlóinkról.

A Shell által megfogalmazott stratégia szerint igazodva a változó társadalmi igényekhez a társaság 2050-re zéró karbonkibocsátású vállalattá válik, vagyis a tevékenysége során kibocsátott összes szén-dioxidot ellensúlyozza a kibocsátást mérséklő, a szén-dioxidot megkötő tevékenységekkel. Mindez csak akkor lehetséges, ha a széndioxid-kibocsátást csökkentik, ahol csak lehet, ahol pedig az elkerülhetetlen, ott az ellensúlyozás lép előtérbe.

Amilyen komplex az a szolgáltatáshalmaz, amit a fogyasztók egy energiacégtől elvárnak, olyan összetett az az eszközrendszer is, amit a Shell megtesz azért, hogy a 2050-ig elérendő zéró karbonkibocsátást szolgálja. A cég Magyarországon már eddig is számos, az elektromos autók töltésére szolgáló készüléket telepített több helyszínen – így például a töltőállomásokon vagy a cég székháza előtti téren is. Maguk a hazai töltőállomások is egyre kevésbé terhelik a környezetet: energiaigényüket egyre nagyobb mértékben tiszta, vagyis megújuló forrásból származó áramból biztosítja a cég.

Mindenkire szükség van

A Shell, azon túl, hogy az elektromos töltés lehetőségét folyamatosan bővíti, egyre több, egyelőre külföldi töltőállomáson biztosítja a tankolóknak a hidrogén, az LNG és a megújuló természetes földgázt is. Nem maradhatnak ki a sorból a termékek sem, amelyek környezetterhelését szintén csökkenteni kell a célok eléréséhez. A Shell termékeinek nettó karbonlábnyomát 2050-ig nagyjából 65 százalékkal, és már 2035-ig megközelítőleg 30 százalékkal szándékozik csökkenteni.

Ahhoz, hogy a 2050-ig kitűzött nettó zéró karbonkibocsátást elérje a Shell, a fogyasztókat is be kell vonnia. Már elérhető a Shell Karbonsemlegesítési Szolgáltatása a cég hazai töltőállomásain is, amelynek keretében a fogyasztók literenként 6 forinttal járulhatnak hozzá a tankolás karbonkibocsátásának ellensúlyozásához.

Ebből a pénzből a Shell a Természetalapú Megoldások elnevezésű rendszere keretében olyan, a klímaváltozást fékező, a természetes zöld felületeket támogató projekteket finanszíroz, amelyek alkalmasak arra, hogy a légköri széndioxidot elnyeljék.