Több embert megölt egy fegyveres Kaliforniában

Helyi idő szerint reggel 6:45 körül egy férfi tüzet nyitott a vasúti dolgozókra egy kocsiszínben, a kaliforniai San Jose városában - írja a BBC. A lövöldözésnek több halálos áldozata és számos sérültje van, a fegyveres is életét vesztette.

LIVE UPDATE: Santa Clara County sheriff's officials provide updates on a deadly shooting at a VTA yard north of downtown San Jose. Tune in now or view our livestream here: https://t.co/q5RJub43Ri pic.twitter.com/QrzHTvtarI