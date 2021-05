Akik nem veszik le a maszkot

Jó reggelt! Olyan szép idő lesz, mint tegnap.

KÍNAI GYANÚ

Joe Biden felkérte az amerikai hírszerző ügynökségeket, hogy kettőzzék meg az erőfeszítéseiket, hogy kiderüljön, honnan ered a koronavírus. Biden azt mondta, két forgatókönyv valószínű, „az egyik valószínűbb, mint a másik”, de mindkettőről „kicsi vagy közepes a meggyőződése” a hírszerzésnek.

Az amerikai elnök nem tisztázta, hogy a laboratóriumi eredet vagy az állatokról való átterjedés-e a valószínűbb, de 90 napot adott a hírszerzésnek, hogy döntse el, melyik volt. A vizsgálatba amerikai laborokat is bevonnak majd, illetve megpróbálnak információt szerezni Kínától is.

Ezzel az amerikai politika tulajdonképpen reagál a tudományos közélet rezdüléseire. Tavaly ilyenkor minden szakértő határozottan állította, hogy a koronavírus természetes eredetű, most viszont már sokaknak vannak kétségei.

A vizsgálat eredménye még kérdéses, mint ahogy az is, hogy miként fog erre Kína reagálni. Az már egy éve látszott, hogy Peking teljesen elvesztette a vírus körüli propagandaháborút, most pedig már a vuhani víruslaborra vetülő árnyék is katasztrofális következményekkel járhat az országra, amely egészen paranoid módon félti az imidzsét.

Folyamatosan érkeznek az újabb hírek a pekingi diktatúra brutális módszereiről, most például az ujgurokon tesztelt érzelemfelismerő algoritmusról, de ezeket a híreket Peking úgy-ahogy még kezelni tudta. Ha kiderülne, hogy tényleg egy laborjukból szökött ki a milliókat megölő, az egész világ életét megbénító vírus, abból a PR-katasztrófából Kína évekig nem tudna felállni.

PEDOFILTÖRVÉNY

Majdnem egy év kellett hozzá, de megszületett a pedofilok listázásáról szóló törvényjavaslat. Ebbe is beleírták, hogy „az anya nő, az apa férfi”. Ezen túl a legfontosabb rendelkezései:

Szigorítják a Büntető Törvénykönyvet.

Számos munkakörből kitiltják a pedofilokat.

Nem lehet enyhe büntetéssel és minősített esetekben feltételes szabadságra bocsátással megúszni a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményeket.

És létrehoznak egy név szerint kereshető pedofil-nyilvántartást.

Bár a törvényjavaslat szövege szakértők szerint több homályos pontot rejt, nagyon úgy tűnik, hogy a kormány tényleg meglépi a (majdnem) nyilvános listák bevezetését. Ilyen nagyon kevés országban működik.

Magyarországon ez úgy működne, hogy az elkövetők összes adatához való hozzáféréshez mindössze annyi kellene, hogy az adatigénylő egy kiskorú hozzátartozója vagy nevelője legyen, továbbá nyilatkozni kellene arról, hogy az adatkérésre „a gyermekek védelmének biztosítása” miatt van szükség.

A kormány hangsúlyozza, hogy a listázott pedofilok adatait bizalmasan kell kezelni, de nem kell nagyon merész találgatás ahhoz, hogy ez mindenféle irányú visszaélések melegágya lehet.

VAKCINAREMÉNYTELENSÉG

Orbán Viktor április 9-én:

„Május elejétől számított egy hét, tíz nap alatt beadunk egymilliót, akkor leszünk ötmilliónál, és aztán május közepére elérjük a hatmilliót, és aztán május harmadik hetére a hétmilliót.”

Május 14-én:

„A regisztráltak számát figyelembe véve nem lehetetlen, hogy hatmilliót is elérhet a beoltottak száma, de ez most már tényleg csak az embereken múlik, tehát az ő egyéni döntésük és felelősségük, hogy felvegyék az oltást”.

A valóság ezzel szemben az, hogy bár az áprilisi tervek szerint most hétmillió beoltottnál kellene járnunk, az ötmilliót is alig sikerült elérni, és a kormány mintha már el is engedné a hatmilliót. A hosszú hétvégén minden korábbinál látványosabban fékezett be a magyar oltási program, és utána sem tudott felpörögni. Kedden mindössze 14 ezren kapták meg az első oltásukat.

Ilyen tempóban őszre sem lesz meg a hatmillió, miközben elképzelhető, hogy addigra újra felerősödjön a járvány. Ha tényleg így történik, ismét telibe kaphat egy nyájimmunitás nélküli társadalmat.

További vakcinahírek:

MARAD A MASZK

Hiába csitul a járvány, nem mindenkinek könnyű elengedni a maszkot. Pszichiáterek szerint két nagy csoport van, akik a korlátozások enyhítése után is ragaszkodnak a szigorúbb covid-szabályokhoz:

Akik a járvány előtt is küzdöttek a szorongásukkal vagy más mentális betegséggel.

Akiknek komoly hatással volt az életükre a vírus, akár a saját megbetegedésük, akár egy hozzátartozó megbetegedése vagy elvesztése miatt.

Abban, hogy ki mikor engedi el a maszkhasználatot, az is szerepet játszik, hogy a járvány alatt az adott egyén internalizálta, belsővé tette-e a hozott szabályokat. Egy pszichiáter szerint:

„Ha valaki szorong a maszkhasználat elengedése miatt, azt javaslom, hogy fokozatosan szoktassa hozzá magát, nem kell egyik napról a másikra. Akinek pedig ilyen ember van a környezetében, azzal támogatja a legjobban, ha nem csinál ügyet belőle, hogy a másik még maszkot hord, fertőtlenít, nem akar kezet fogni vagy nem megy tömegbe.”

ILYEN LESZ A KAMPÁNY/1

Egerben formálisan is felbomlott az ellenzéki egység, miután az előválasztás előtt egymásnak estek a felek. Jó eséllyel fogunk még ilyeneket látni jövő tavaszig az ország egyéb pontjain is.

A városban már hónapok óta gyűrték egymást az ellenzék különböző frakciói, most viszont néhány nap alatt minden feszültség kibukkant a felszínre.

A 2019-es önkormányzati választásokat a városban megnyerő, az egyesült ellenzéki pártok közös ernyőszervezeteként létrehozott Egységben a Városért Egyesület (EVE) kizárta az elnökségéből Mirkóczki Ádámot, a város polgármesterét, aki az ő színeikben győzött.

De magából az egyesületből nem zárták ki.

Mirkóczki erre válaszul szerdán egyrészt kilépett az egyesületből, másrészt az EVE közgyűlési frakciójából is.

Az egykori jobbikos, de a pártból már tavaly kilépő Mirkóczki a 444-nek azt nyilatkozta, hogy

„itt az előválasztás, megbolondultak a pártok helyi jelöltjei. Azzal akarnak plusz lájkokat szerezni, hogy ki támad engem jobban.”

ILYEN LESZ A KAMPÁNY/2

15 éve hangzott el Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde, szerdán egész nap ezzel foglalkozott a kormánymédia. Orbán Viktor a Facebookon emlékezett meg a születésnapról. Bejegyzése alatt nem csak Deutsch Tamás, hanem maga Gyurcsány is kommentelt. A volt miniszterelnök aztán este még egy videóüzenetet is hozzácsapott.

A 444-nél már egy ideje érzékeljük, hogy a politikusi Facebook-komment a 2022-es kampány fontos kommunikációs eszközévé nőtte ki magát. A mi írásaink alatt is rendre megjelennek különböző pártok politikusai, a leglelkesebb kommentelők egyértelműen a DK-ból kerülnek ki.

A politikusok számára ez ideális helyzet, hiszen az újságírók piszkálódó kérdései nélkül juttathatják el üzeneteiket a választóknak, ráadásul az újságok felületén. Az újságírók pedig pont ugyanezért utálják ezt a felállást.

A DIKTÁTOR MAGYARÁZATA

Néhány nap gondolkodás után Lukasenka előállt a hivatalos belarusz magyarázattal a hétvégi gépeltérítésre. Szerinte a letartóztatott Raman Prataszevics „öldöklést és véres lázadást” akart kirobbantani az országban, és a belarusz diktátor „a nemzetközi jog minden szabálya szerint jogszerűen járt el, az embereket védve”.

Közben felbukkant egy videó Prataszevics szintén letartóztatott orosz barátnőjéről is. Ezen Szofija Szapega mindent bevall, viszont a felvételnek erősen olyan hangulata van, mintha annak leforgatására kényszerítették volna a nőt. Ennél is szomorúbb annak a belarusz kamasznak a története, aki öngyilkos lett, miután azért indítottak ellene vizsgálatot, mert részt vett kormányellenes tüntetéseken.

Máshol: