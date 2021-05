Ember nem beszélt még olyan prózaian szerelmi fészekről, mint Mészáros Lőrinc a sajátjáról a Nemzeti Sportnak adott nagyinterjújában

Nagyinterjút csinált a korábban Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Nemzet Sport főszerkesztője, a Felcsúton lakó és korábban a Mészáros fociakadémiáján sajtófőnökösködő Szöllősi György Mészáros Lőrinccel.



Szöllősi az interjúban Pósa Lajos-i népies álnaivsággal kérdezett rá arra a mindenki által ismert tényre, hogy Mészáros egy budapesti, XII. kerületi luxusvillába költözik Várkonyi Andrea tévéssel, ebben a formában:

A hazai mérkőzéseken itt lesz? Mert arról lehet hallani, hogy elköltözik a faluból.

Amire a milliárdos a legkevésbé romantikus választ adta Ádám és Éva első szerelmi fészkének felépülése óta:

“Nem fogalmaznék úgy, hogy elköltözöm, egyszerűen csak családi, praktikus okok miatt kétlaki életet alakítunk ki. Felcsúton nőttem fel, nem tudnék innen elszakadni, nagyon ragaszkodom ehhez a régióhoz érzelmileg, munkahelyi és családi okokból is. Azonban a mindennapok és a munkánk szükségessé tette egy budapesti bázis kialakítását is. “

Majd úgy ahogy megnyugtatta a személyes jelenlétére vágyó falubelieket, a következővel:

“Vagyis Felcsúton is sokat leszek továbbra is, nemcsak amikor meccs van. De akkor, ha csak tehetem, mindenképpen.”

Persze nemcsak erről esett szó a Puskás Akadémia tulajdonosával készített interjúban. Hanem olyanokról is, hogy:

A milliárdos a bronz- majd az ezüstérem után állítólag nem vár aranyat a csapatától, bár ezt kicsit kétértelműen fogalmazta meg:

“A nívóból ugyanakkor nem szeretnénk engedni, még ha túlzás is lenne azt gondolni, hogy a bronz és az ezüst után jövőre aranyérem következik.”

Forradalmi kísérlet kezdődhet idén Felcsúton, amennyiben megpróbálkoznak piaci bevételeket szerezni:

“(...) az MLSZ által elosztott jogdíjak és szponzoraink támogatása mellett immár a játékoseladásból származó bevételekre is alapozunk.”

Mészáros indirekt módon cáfolta a tényként kezelt pletykát, miszerint az övé lenne a Diósgyőr focicsapata is, mondván valójában a klub összes többi szakosztálya lett az övé:

“A futballklub kivételével a többi szakosztályt működteti az egyik cégem, és több üzleti érdekeltségem is van a térségben, ami nagyon fontos a Mészáros-csoportnak. Felelősséggel tartozunk az ott élő emberek életkörülményeinek javításáért, a helyi sport támogatásával is. És szurkolok a futballcsapatnak is, hogy mielőbb jusson vissza az élvonalba, már csak azért is, mert övé az egyik legnagyobb szurkolótábor. Leisztinger Tamás nagyon sokat tett a klubért, a térség sportjáért az elmúlt években, most rajtunk a sor, a futballklub is jó kezekben van.”

Az interjúból az is kiderül, hogy Garancsi István oligarchakolléga, a Puskás mögött egy hellyel végző Vidi tulajdonosa nem gratulált személyesen Mészárosnak az ezüstéremhez, ezt Kovács Zoltán sportigazgató tette meg. Talán ez váltotta ki a Mészárostól olvasott első viccelődős mondatot:

"Kovács Zoltán sportigazgató sportszerűen gratulált, egyúttal én is neki a bronzérmükhöz, ami persze nem esett nehezemre…"

A felcsúti focistáknak se lehet könnyű, kiderült ugyanis, hogy amikor a Puskás az idény első felében hullámvölgybe került, olyan összetartást tartottak a csapatnak, amin a tulajdonos is részt vett, hangulatfelelősként:

"Rendeztünk akkor egy összetartást – magam is részt vettem rajta –, amely ragyogóan sikerült: a szakmai stábnak sikerült helyreállítania az öltözői hangulatot, a játékosok önbizalma is visszatért, és újra jól szerepeltünk."

Az interjú szöveggel egyenértékű elemei ezúttal a fotók, amikről kiderül, hogy Mészáros Lőrinc úgy lefogyott, hogy úgy néz ki, mint egy Palik Lászlóval keresztezett agár.