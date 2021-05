22 ezer töltényt, tucatnyi fegyvert és robbanóanyagokat találtak a San Jose-i tömeggyilkos házában

Helyszínelés San Jose-ban Fotó: PHILIP PACHECO/Getty Images via AFP

Eddig kilenc halálos áldozata van annak a lövöldözésnek, amely szerdán történt a Santa Clara Valley közlekedési vállalat vasúti dolgozóinak reggeli gyűlésén Kaliforniában, San Jose városában.

Samuel Cassidy, miután tüzet nyitott a cég állománygyűlésén, még a rendőrök helyszínre érkezése előtt magával is végzett.

1993 óta ez volt a legsúlyosabb illetve leghalálosabb lövöldözés a Kaliforniai-öböl térségében.

A helyi seriff szerint Cassidy készült a vérengzésre, és Cassidy célja egyértelműen az volt, hogy minél több emberéletet kioltson.

A rendőrség pénteken közölte, hogy a támadó a támadás előtt saját házát is lángra gyújtott, mielőtt útnak indult az állománygyűlésre. A ház lángba is borult, és rengeteg bizonyíték, ami segíthetett volna feltárni a tömeggyilkosság okait, megsemmisült.

A helyszínelők így is brutális mennyisgégű - 22 ezer - lőszerre bukkantak, és mintegy tucatnyi fegyver is előkerült, különböző rejtekhelyekről. Később Cassidy munkahelyi szekrényéből is előkerültek különböző robbantáshoz használatos eszközök és anyagok.

A nyomozók szerint Cassidy három félautomata kézifegyverrel hajtotta végre a támoadást reggel 6.30-kor.

A férfi volt felesége, Cecilia Nelms az AP-nek azt nyilatkozta, hogy Cassidy beszélt neki arról, hogy meg akarja ölni a kollégáit, de soha nem hitte volna, hogy erre tényleg képes. (BBC)