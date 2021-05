Dél-Olaszországban kihantolják egy öt éven keresztül öngyilkosnak hitt nő holttestét

Nápoly megye ügyészsége pénteken elrendelte a 2016-ben elhunyt és eltemetett Tiziana Cantone holttestének exhumálását.

Cantonéról sokáig azt hitték, hogy öngyilkos lett, azok után, hogy hónapokon keresztül folytatott harcot azért, hogy töröljenek egy róla készült - több mint 1 millió alkalommal megtekintett - szexvideót az internetről.

2016-ban olyan körülmények között találták meg a holttestét, hogy a halál legvalószínűbb okaként öngyilkosságot állapítottak meg, ezért boncolásra nem is került sor.



A RAI viszont arról számolt be pénteken, hogy a hatóságok újraindították a nyomozást, miután korábban nem ismert körülményekre és a korábbi megállapításokkal kapcsolatban pedig ellentmondásokra derült fény. Mint kiderült, két férfitől is találtak a helyszínen DNS-mintákat.

A videó nyilvánosságra kerülése után Cantone internetes zaklatások célpontja lett, munkahelyét is el kellett hagynia, elköltözött Toszkánába, és névváltoztatása már folyamatban volt. A szexvideót sokezerszer megosztották, mémek készültek belőle, abszolút virális anyag lett Olaszországban. Cantone később több pert is megnyert, így a felvételt több megosztóoldalról eltávolították, többek közt a Facebookról is.

A helyettes ügyész által elrendelt exhumálásra júniusban kerül sor. (BBC)