Mégis lesz nyomozás a Mátrai Erőmű területén történt környezetszennyezés ügyében

A Mátrai Erőmű területén és környezetében észlelhető környezetszennyezés következtében a Párbeszéd foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és más bűncselekmények gyanúja miatt tett feljelentést, azonban pár héttel ezelőtt az eljárást megszüntették.

Ám a Gyöngyösi Ügyészség ezt a megszüntető határozatot 2021. május 19-én hatályon kívül helyezte - áll Kocsis-Cake Olivio a Párbeszéd frakcióvezető-helyettesének közleményében. 2019 novemberében a Mátrai Erőmű dolgozói közül többen rosszul lettek az ott felszabaduló gázok miatt, majd a 444-nek eljuttatott belső levélből az is kiderült, megemelkedett mértékű nitrogén-monoxid miatt az érintettek a torok nyálkahártyájának és a szem irritációjáról számoltak be, valamint a zsebeikben lévő fémek, pénzérmék, láncok elszíneződését tapasztalták. A szövegből kiderült az is, hogy a problémát az Őzse-völgyi tározóból vett víz okozhatta, ahová egyébként Mészáros Lőrinc gabonafeldolgozója a Viresol Kft. 2019 nyarán szabálytalanul engedte a hulladékát. A Párbeszéd feljelentése nyomán indult vizsgálat ezt a céget érintette.

A Mátrai Erőmű Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A baleset után nem sokkal a magyar állam megvásárolta az erőmű többségi tulajdonrészét is (a már az állam tulajdonában lévő kisebbségi rész mellé) egy holdingtól, amelyben Mészáros Lőrinc egyik magántőkealapja is tulajdonos volt. Hogy ezen a tranzakción hogyan keresett rengeteg pénzt a leggazdagabb magyar az állam kárára, arról ebben a cikkben írt Magyari Péter.