A Jobbik beállt Kálmán Olga mögé az előválasztáson

„Kétség nem férhet hozzá, hogy ha valaki, ő ismeri az ellenfeleket, és rá is lehet számítani a Fidesz-féle pártállam lebontásában” - írta Jakab Péter, a Jobbik elnöke Kálmán Olgáról, amikor bejelentette, hogy pártja a DK politikusát támogatja a budapesti 4-es számú választókörzet előválasztásán.

A II. és a III. kerületet magába foglaló körzetben indul a párbeszédes Tordai Bence és a momentumos Berg Dániel is. Jakab szerint komoly verseny várható, és bárki is nyer, „a közös ügyet fogja szolgálni, de az ismertség és népszerűség, a politikai tisztánlátás sokat nyom majd a latba. Annak kell most győzni, aki a legerősebb, aki kérlelhetetlen ellenfele lesz Orbánéknak!”

Ősszel az ország minden választókörzetében előválasztást tartanak az ellenzéki pártok, de bizonyos esetekben előre visszalépnek egymás javára. „A Jobbik csak ott indul el, ahol mi szolgáljuk legjobban a kormányváltást. Ott győznünk is kell. Máshol pedig mást kell győzelemre segítenünk. Legyen végre EGYENES BESZÉD a politikában! Erről is szól az összefogás!” - írta Jakab.

