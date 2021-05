Lehet, hogy a koronavírus-járvány enyhül, de az influenza a korábbiaknál erősebben térhet vissza

A maszkviseléssel, távolságtartással és az állandó fertőtlenítéssel nem adtunk sok teret más vírusoknak és baktériumoknak, így az influenzának sem, emiatt az elmúlt télen gyakorlatilag kimaradt a szokásos influenzajárvány. A Telegraph szerint az Egyesült Királyságban a szezonális influenza miatt általában 10-30 ezer ember hal meg évente, de ezen a télen alig akadt halálos áldozat. A Stat szerint az USA-ban is hasonló a helyzet, alsólégúti fertőzések miatt telente átlagosan 60 ezer öt év alatti gyerek szokott kórházba kerülni, idén ez a szám gyakorlatilag nulla volt. Februárban Müller Cecília országos tisztifőorvos pedig azt mondta, ezen a télen Magyarországon is csak néhány elszigetelt esetben azonosították az influenzavírust.

Már most egyre több az alsólégúti fertőzés

A koronavírusos megbetegedések száma nemcsak az óvintézkedéseknek, de az oltásoknak köszönhetően is látványosan javult a legtöbb országban, Magyarországon is újranyitottak az óvodák és az iskolák, maszkot pedig már csak beltérben, illetve a közösségi közlekedés járművein kell viselni. Több szakértő szerint azonban azzal is számolnunk kell, hogy a maszkok eldobása után a szezonális influenza idén nemcsak visszatér, de a korábbiaknál súlyosabb lehet. Ezt mondta a Statnak Ben Cowling, a Hong Kong-i Egyetem fertőző betegségekkel foglalkozó kutatója is, aki szerint a következő télen mindenki influenzás és megfázásos tünetekkel megy majd orvoshoz.

Az Egyesült Államokban már most egyre több megfázásos, pontosabban RSV-fertőzést regisztrálnak. (Az RSV, vagyis a respiratory syncytial virus – magyarul légzőszervi óriássejtes vírus – erősen fertőző, alsó légúti megbetegedést okozó, vagyis a tüdőt megbetegítő vírus.) A Stat A Utah-i Intermountain Healthcare jelentésére hivatkozva azt írja, a téli hónapokban az orvosok hetente átlagosan 300 fertőzött gyereket látnak el, ezen a télen ez a szám elenyésző volt, azonban május közepe óta megtízszereződött a megbetegedések száma.

Trevor Bedford, a seattle-i Fred Hutchinson Rákkutató Központ biológusa is hasonlót figyelt meg: a járvány kezdete óta az Egyesült Államokban egy éven keresztül gyakorlatilag kizárólag covidos és rhinovírusos eseteket jelentettek, ennek azonban most vége, az elmúlt hónapban több RSV-fertőzéssel találkoztak.

A gyerekeknél nagyobb a kockázat

Az, hogy az elmúlt egy évben a koronavírus mellett nem kellett megküzdeni az influenzával is, nyilván megkönnyítette mindenki, így az egészségügyben dolgozók helyzetét is. Azonban minél többen dobják el a maszkot, és minél többen térnek vissza home office-ból a munkahelyükre, annál nagyobb eséllyel kezdenek el terjedni más, korábban is velünk élő vírusok, amiktől az elmúlt több mint egy évben elszokhatott a szervezetünk.

A normál, vagyis a koronavírus-járvány előtti időben ha nem is napi szinten, de viszonylag gyakran találkozott a szervezetünk légúti kórokozókkal, amik néha megbetegítettek minket, néha viszont szimplán lerázta őket az immunrendszerünk. Az elmúlt közel másfél évben ezek kimaradtak, az immunrendszerünk sincs edzésben ellenük, tehát a szervezetünk jó eséllyel sokkal érzékenyebben reagál ezekre a vírusokra, így a szezonális influenzára is.

A Stat a cikkében arra figyelmeztet, hogy bár a felnőttekre ez a másfél évnyi kihagyás nem feltétlenül lesz durva hatással, a gyerekek inkább megszenvedhetik. A tavaly októberi hongkongi tapasztaltok valami ilyesmit sugallnak. Az ázsiai városállamban több hónapnyi távoktatás után októberben kezdtek újra iskolába járni a gyerekek, és azonnal elkezdett terjedni köztük a megfázást okozó rhinovírus, ami miatt néhányan kórházi kezelésre is szorultak.

A Yale Egyetemen rhinovírusokat tanulmányozó Ellen Foxman immunológus azt mondta, hasonlóra számít az Egyesült Államokban is: „El tudom képzelni, hogy ősszel, amikor minden újraindul, és a gyerekek visszatérnek az óvodákba és iskolákba, rengeteg légúti vírusfertőzéses eset lesz.” Hozzátette, hogy az elmúlt másfél évben sok kicsi gyerek egyáltalán nem találkozott légúti fertőzést okozó vírussal, így azoknál, akik még soha nem voltak kitéve hasonlónak, és most ősszel mennek először közösségbe, nagy a kockázata a megbetegedésnek. Az RSV miatt aggódik Andrew Pavia is, aki fertőző gyermekbetegségekkel foglalkozik a Utah-i Egyetemen. Szerinte rengeteg olyan bölcsődés és óvodás korú gyerek van az Egyesült Államokban, akik még soha nem találkoztak RSV-vel, emiatt a következő szezonban berobbanhat az alsólégúti megbetegedéseket okozó vírusfertőzések száma.

Nem mindegy, hányan oltatják be magukat influenza ellen

Céclie Viboud virológus szerint emiatt mindenképpen érdemes lenne beadatni idén az influenza elleni védőoltást, még úgy is, hogy szerinte feltételezhető, hogy bármennyire is kimaradt most egy szezon, az influenza elleni immunitás 15, de akár 24 hónapig is kitarthat.

Többen abban reménykednek, hogy az influenza azért sem lesz erősebb, mert a szezonális influenza terjedésében nagy szerepe van a nemzetközi utazásoknak is, amik most még nem indultak be.

Tavaly is sok szakértő tartott attól – teszi hozzá a Stat –, hogy a koronavírus- és a szezonális influenzajárvány egymásra torlódik, és együttes erővel bénítja le az egészségügyi rendszereket, aztán végül mégsem így történt: az influenza szinte teljesen kimaradt.

Ellen Foxman immunológus úgy fogalmazott: nincs kristálygömbje, hogy meg tudja mondani, pontosan mi történik majd a maszkkorszak után, de az biztos, hogy az emberek viselkedése nagyban befolyásolja majd a járványhelyzetet:

„Nem hiszem, hogy örökre lemondanánk a nemzetközi utazásokról, vagy hogy mostantól kizárólag otthonról dolgozna mindenki. De biztos vagyok benne, hogy ami történt, az sokak gondolkodását megváltoztatta abban, hogy elmennek-e dolgozni betegen, vagy elküldik-e a beteg gyereket iskolába, ami a covid előtti időszakban gyakori és bevett szokás volt.”

(Nagy kép: A Sars-CoV-2 vagyis a koronavírus (narancs), az influenza vírus (lila) és a norovírus (kék) méreteinek különbségét mutató ábra – JUAN GAERTNER/SCIENCE PHOTO LIBR / JGT / Science Photo Library via AFP)