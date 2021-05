Országszerte tüntettek Brazíliában Bolsonaro járványkezelése miatt

Brazíliában országszerte tüntettek szombaton Jair Bolsonaro ellen, amiért a tüntetők szerint nem kezelte jól a koronavírus helyzetet.

A fővárosban, Brasíliában több ezer ember gyűlt össze a kongresszus előtt, akik az elnök felelősségre vonását és gyorsabb oltási tervet követeltek, de sokan tüntettek Rio de Janeiroban is. Volt, ahol a tüntetők egy Bolsonarot ábrzáoló óriási műanyag babával vonultak fel, miközben azonnal pénzügyi segítséget követeltek, de felszólaltak az őslakosok és az Amazonas erdőinek védelme mellett is. Volt olyan város, ahol a rendőrség gumilövedéket és könnygázt is vetetett be a tüntetők ellen.

Fotó: CRISTINA SZUCINSKI/Anadolu Agency via AFP

A tüntetések még nagyobb nyomást tesznek az elnökre, akinek kormánya ellen vizsgálatot indított a brazíliai szenátus a járványkezelésével és az oltási program lassú bevezetésével kapcsolatban.



Brazíliában csaknem 460 000 halálesetet regisztráltak, amivel a második helyet foglalják el a világon az áldozatok számát tekintve az USA után. A regisztrált koronavírus-esetek száma is a harmadik a világon, több mint 16 millió.



Fotó: CRISTINA SZUCINSKI/Anadolu Agency via AFP

Bolsonaro a járvány kitörésekor tagadta a vírus létezését, később pedig következetesen ellenezte a lezárási intézkedéseket, azzal érvelve, hogy a gazdaság károsodása rosszabb lenne, mint maga a koronavírus. Azt is mondta a braziloknak, hogy „ne nyafogjanak” a helyzet miatt. Az oltásokkal sem halad jól a brazil kormány, eddig mindössze a felnőtt lakosság 10 százalékát sikerült csak beoltani. (BBC)