Összeáll a koalíció, ami letaszítaná Netanjahut Izrael éléről

Véget érhet Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök 12 éves regnálása, miután szélsőjobboldali szövetségese, Naftali Bennett úgy döntött, összeáll a centrista Yair Lapid vezette ellenzékkel. Szerdáig van idejük megegyezni a kormányalakításról.

Bennett pártjának mindössze hat képviselője van a 120 fős törvényhozásban, de nélküle nem tudnának többséget alkotni Netanjahuval szemben. A hírek szerint először Bennett lesz a miniszterelnök, majd egy ponton Lapid veszi át a helyét egyfajta rotációban.

Naftali Bennett (balra) 2018-ban még oktatási miniszter volt Netanjahu (jobbra) kormányában Fotó: JACK GUEZ/AFP

Izraelben négy egymást követő parlamenti választás is patthelyzetet eredményezett: se Netanjahunak, se ellenzékének nem volt elég mandátuma a kormányalakításhoz - ezért is került sor két éven belül már négy előrehozott választásra. Úgy tűnt, most is hasonló lesz a forgatókönyv, Bennett is azzal indokolta most a döntését, hogy másképp elkerülhetetlen lenne egy ötödik választás.

Ha fel is áll az új kormány, szüksége lesz az arab képviselők külső támogatására is a törvényhozásban, márpedig ők Bennetthez képest egy sor kérdésben gyökeresen mást képviselnek.

Netanjahu az évszázad csalásának nevezte Bennett bejelentését. (Reuters)