Úgy veszik a fegyvert az amerikaiak, mintha muszáj lenne

Tavaly márciusban volt olyan hét, amikor egymillió fegyvert adtak el az Egyesült Államokban. Bár nem vezetnek erről egészen pontos statisztikát, 1998 óta állnak rendelkezésre adatok, amikből legalább következtetni lehet. Azóta egyszer sem fordult elő hasonló. A nyári tüntetések és a választási kampány hónapjaiban sem csökkent a fegyvervásárlási kedv, és idén tavasszal az egymilliós rekord is megdőlt.

Ráadásul nem csak olyanokról van szó, akik amúgy is tartottak már fegyvert. A New York Times által idézett adatok szerint tavaly - ahogy már 2019-ben is - minden ötödik vásárló az első fegyverét szerezte be. Érdekes, hogy ők felerészben nők, ötödrészben feketék, illetve latinók voltak, vagyis a szokásosnál kisebb arányban voltak fehér férfiak.

Fotó: KAREN BLEIER/AFP

Tavaly az amerikaiak 6,5 százaléka (17 millió ember) vásárolt fegyvert, egy évvel korábban ez még csak 5,5 százalék volt. Összességében a háztartások 39 százalékában tartanak fegyvert, 2016-ban még 32 százalékot mértek.

A választások környékén mindig többen vásárolnak fegyvert, ráadásul tavaly a járvány első hulláma is felhajtotta a keresletet, sokan tartottak a lezárással érkező bizonytalanságtól. De szakértők szerint nem csak ez áll a háttérben: az emberek egymásba vetett bizalmának csökkenése, a közös valóságértelmezés hiánya is erősíti a tendenciát.