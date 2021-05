A felszabadult iskolakezdéshez június végéig be kellene oltani a legtöbb gyereket

Ha az őszre készülünk, és figyelembe vesszük, hogy kell 5-6 hét, mire a védelem kialakul, akkor június végéig a legtöbb gyereket be kellene oltani ahhoz, hogy a szeptembert teljesen felszabadultan kezdhessük - mondta Kacskovics Imre immunológus, az ELTE Természettudományi Karának dékánja az ATV Start című műsorában arra a kérdésre, hogy mennyire sürgető elkezdeni a 12-15 éves korcsoport oltását.

Az Operatív Törzs egyébként az ATV erre vonatkozó kérdésére azt válaszolta, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a WHO és EMA koronavírus oltásokkal kapcsolatos ajánlásait, és a 12-15 éves korosztály oltásáról a későbbiekben fognak döntést hozni.

Kacskovics Imre szerint a Pfizer vakcinája nagyon biztonságos, és valószínűleg a többi is hatásos, csak még nem vizsgálták gyerekeken. Azt nehéz megmondani, hogy mennyi oltás kellene a „gyerek nyájimmunitáshoz,” de őket is oltani kell ahhoz, hogy a koronavírus fenyegetése minimális szintre csökkenjen.

Fotó: Gregor Fischer/dpa Picture-Alliance via AFP

A szakember a szülőket azzal győzné meg, hogy a gyerekek eddig is sok védőoltást kaptak, nincsenek veszélyben tőle. Viszont jöhet olyan mutánsa a vírusnak - lásd az indiait -, ami gyerekeket is nagyobb számban betegítheti meg. „Egy oltás, ami megvéd egy agresszívabb mutánstól, elég indok kell hogy legyen ahhoz, hogy a gyerekeket beoltassuk” - mondta. Az immunológus szerint előbb-utóbb minden korosztályt be kell oltani, most annak az elemzése zajlik, hogy mekkora az a dózis, amit a 12 év alatti gyerekeknek is be lehet adni.



Az indiai variánssal kapcsolatban Kacskovics azt is kifejtette, hogy atipikus tüneteket okoz: nem feltétlenül a covidtól megszokott köhögéssel, lázzal jár, hanem például a kötőhártyagyulladást, hasmenést, és vérnyomásesést is okozhat gyerekeknél. Ha valaki általános rosszullétet, fáradékonyságot vesz észre a gyermekén, ott lehet gyanakodni a koronavírusra is.