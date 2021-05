A Jobbik-Kálmán Olga koalíció

Jó reggelt! 20 fok valószínűleg nem lesz, eső valószínűleg igen.

COVID-21

Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Május utolsó hetében a járvány Magyarországon, akárcsak Európában, már nem a legfontosabb hír a címlapok tetején. Itthon már ezren sincsenek kórházban koronavírussal, és a számok továbbra is töretlenül csökkennek.

Viszont csak minimálisan növekedik a beoltottak száma. Továbbra is van körülbelül félmillió ember, aki ugyan regisztrált, de ment el beoltatni magát, és a közvélemény-kutatási adatok szerint még további legalább egymillióan lehetnek, akik hajlandóak lennének beoltatni magukat, csak valamiért a kisujjukat sem mozdítják ennek érdekében.

Most már hivatalosan is tudjuk, hogy Magyarországon is megjelent a minden korábbinál fertőzőbb indiai variáns, ami a társadalom beoltatlan részében fog pusztítani. Nagy-Britanniában, ahol a magyarországinál is több embert oltottak be, és a legidősebbeket is hatékonyabban érték el, mint nálunk, eddig nem ugrott meg igazán a halálozások száma, de semmi sem garantálja, hogy ez nálunk is így történjen.

ELŐ-ELŐVÁLASZTÁS

Az ellenzéki pártok 2021 tavaszára eljutottak oda, hogy minden választókerületben előválasztást rendeznek, és a közös miniszterelnök-jelöltet is így választják ki. A kétpárti versengésre kitalált rendszerben ez lehet az ellenzék esélye. A Magyar Jeti vasárnapi, szezonzáró adása azt mutatta be, hogy jutottunk el idáig, mi fér majd bele a vitába az egyes pártok politikusai szerint, és egyáltalán mi lesz az előválasztás menetrendje.

A 106 egyéni választókerületben nem mindenhol lesz egyformán izgalmas az előválasztás. Az ellenzéki pártok pontosan tudják, hol lehet egyáltalán esélye az előválasztás nyertesének legyőznie a Fideszt, így ezekben a választókerületekben várható a legélesebb verseny. A saját jelöltjeik útját egyengető pártok pedig korábban elképzelhetetlen kompromisszumokra is képesek. Vasárnap derült ki, hogy a Jobbik a DK jelöltjét, Kálmán Olgát támogatja a budapesti 4. választókerületben.

Néhány év múlva viszont már egészen másfajta ellenzéki összefogások jöhetnek. Egy felmérés szerint az európaiak 51 százaléka lecserélné hús-vér politikusait mesterséges intelligenciára. Sajnos Magyarországon nem végezték el a felmérést, az viszont nagyon érdekes, hogy Kínában 75 százaléknyian támogatnák az AI-politizálást.

EGY MINISZTERELNÖK FIA

Antall Péter, az Antall József Tudásközpont igazgatója Illusztráció: Murányi János

Közpénzből járja a világ luxushoteleit Antall József fia, az Orbán-rendszer nagy nyertese. Antall Péter sokáig rendes állást sem talált magának, de az elmúlt tíz évben milliárdokat kapott az Orbán-kormánytól intézete, az Antall József Tudásközpont (AJTK). A Direkt36 belső dokumentumok megszerzésével tárta fel Antallék költekezését.

Antall 2013-ban még havi átlag 719 ezer forintot keresett, 2019-ben viszont már havi átlagban bruttó 4,6 milliót kapott.

Az AJTK egyfajta családi üzletként működik Antall Péter számára. A felesége az intézet igazgató-helyettese, és ott dolgozik a feleség ikertestvére is. A feleség két vállalkozása is szerződésben áll az intézettel.

A járvány előtt évi 15-20 külföldi utazást bonyolított Antall a kollégáival, és ezeken rendszerint pazar hotelekben szálltak meg. Az utazásokra évente több tízmillió forint ment el.

Több százezer forintot költöttek Samsonite bőröndökre, és alapítványi pénzből jutott magánkórházra, két professzionális fényképezőgépre, de előfordult, hogy néhány zacskó Dunakavicsot vagy párezres minibár-fogyasztást is elszámoltak költségként.

Az évről évre növekvő kormányzati támogatás ellenére az alapítvány kasszája gyakran kiürült. Az alkalmazottak többször heteket-hónapokat vártak arra, hogy fizetést kapjanak. Ez 2021-ben is megtörtént.

INFLUENZA

Fotó: JUAN GAERTNER/SCIENCE PHOTO LIBR/Science Photo Library via AFP

A koronavírus-járvány enyhül, de az influenza a korábbiaknál erősebben térhet vissza. Ha eldobjuk a maszkot és visszatérünk a közösségekbe, nagyobb eséllyel kezdenek el terjedni más, korábban is velünk élő vírusok, amiktől az elmúlt másfél évben elszokott a szervezetünk.

A normál, vagyis a koronavírus-járvány előtti időben ha nem is napi szinten, de viszonylag gyakran találkozott a szervezetünk légúti kórokozókkal, amik néha megbetegítettek minket, néha viszont szimplán lerázta őket az immunrendszerünk. Az elmúlt közel másfél évben ezek kimaradtak, az immunrendszerünk sincs edzésben ellenük, tehát a szervezetünk jó eséllyel sokkal érzékenyebben reagál ezekre a vírusokra, így a szezonális influenzára is.

ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS, MÁSHOL

Naftali Bennett Fotó: AFP

A magyar ellenzéki összefogásnak nincs könnyű dolga, de a még széttöredezettebb, még heterogénebb izraeli ellenzéknek sem egyszerű. Most mégis úgy tűnik, hogy véget érhet Benjamin Netanjahu miniszterelnök 12 éves regnálása, miután szélsőjobboldali szövetségese, Naftali Bennett úgy döntött, összeáll a centrista Yair Lapid vezette ellenzékkel.

Ez még nem jelenti azt, hogy tényleg Bennett lesz a miniszterelnök, ehhez a nyolc pártból álló ingatag koalíciójának szerdáig meg kell egyeznie a kormányalakítás részleteiről, miközben Netanjahu és szövetségesei minden trükköt be fognak vetni ennek megakadályozására. És ha sikerül is kormányt alakítani, az izraeli szélsőjobboldaltól az arab pártokig mindenkit összefogó koalíciónak, amit csak a Netanjahu-ellenesség tart össze, minden nap meg kell majd küzdenie az összeomlás veszélyével.

MAGYAR SPORTSIKEREK

Fotó: LUCA BETTINI/AFP

