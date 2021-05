A tévéfilm műfaját feltaláló milliárdos óriási adományából épült fel a világ egyik leglátványosabb parkja New Yorkban

Fotó: TAYFUN COSKUN/Anadolu Agency via AFP

Manhattan nyugati oldalán, a Meatpackig District magasságában megnyitották New York és a világ egyik leglátványosabb közparkját, ami egy, a Hudson folyóból a part közelében kiemelkedő mesterséges szigetre épült. A szigetet, amire Manhattanből gyaloghídon át lehet bejutni, az egykori 54-es számú móló cölöpei támasztják alá. A félsziget nyugati oldalán egykor ugyanis forgalmas kikötő terült el, innen, az 54-esről indult el például 1915-ben a Lusitania óceánjáró, hogy a németen Írország partjai előtt megtorpedózzák.



A Little Island felépítését egy Kaliforniában született és most is ott élő milliárdos, Barry Diller adományai tették lehetővé. A karrierje során tévécsatornákat és filmstúdiókat vezető - közben lényegében ő találta fel a tévécsatornák által megrendelt tévéfilm műfaját - majd cégtulajdonosként is sikeres Diller eddig 260 millió dollárt (74 milliárd forintot) adott a projektre plusz előre elvállalta, hogy a következő 10 évben további 120 milliót ad a sziget fenntartására és az ott előadandó színházi produkciókra, így a végére 108 milliárd forintnak megfelelő adománnyal fogja támogatni a parkot. Diller egyébként a divattervező Diane von Furstenberg férje.



Ami nem pusztán park lesz, hanem pezsgő rendezvényhelyszín is: 3 színpad található rajta plusz egy szabadtéri night club, a pezsgés meg nem szóvirág, hanem arra utal, hogy őszig 500 különböző programot kötöttek le az angol Thomas Hetherwick által tervezett sziget helyszíneire.

Dillerék nem először támogatnak Nyugat-Manhattani rehabilitációs projektet: korábban 2í millió dollárt adtak a High Line nevű magasvasút-szakasz parkká alakítására.

