Az előrejelzések szerint júniusban talán jöhet a május, addig viszont marad az áprilisi időjárás

„Az idei május a kedvezőtlen időjárás miatt júniusban kezdődik, addig folytatódik az április” – írja Facebookon előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A met.hu előrejelzése szerint hétfőn a déli óráktól az ország nagy részén záporok, zivatarok alakulnak ki, de akár apró szemű jég is eshet. Élénk, északias szél is várható, illetve maximum 20 fok, késő estére viszont 10 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet.

Kedden annyival lesz jobb a helyzet, hogy már csak néhol fordulhat elő zápor, viszont továbbra is szél lesz, 22 foknál pedig nem lesz melegebb. A hét második felében lesz csak valami májusra emlékeztető melegedés, csütörtökön a maximum hőmérséklet 20 és 25 fok között várható, a hétvégén pedig akár 27 fok is lehet, de hajnalban akkor is simán lehűlhet 10 fok köré a hőmérséklet.