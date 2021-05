Elvették a szót Jakab Pétertől, amikor bemutatta Orbánnak, hogyan szurkolna a fideszes börtönválogatottnak

A Jobbik elnöke hétfőn arról kérdezte Orbán Viktort, hogyan szólíthatja, ha már a ficsúr szóért legutóbb 9,6 milliós bírságot kapott. Jakab Péter most is feszegette a szabályokat, amikor elvtársnak és kommunistának nevezte a miniszterelnököt, de most nem Kövér László vezette az ülést, hanem a KDNP-s Latorcai János. „Csak azt nem értem, hogy mire fel ennyire sértődősek. Hát önök itt szólítottak már minket csicskának, a szavazóinkat mosléknak, a nőket szánalmasnak, a gyermekeket közjószágnak, a melósokat prolinak, az orvosokat inasnak, engem büdös bunkónak.

Én meg akkor szólítsam önöket, nem tudom én, mókuskának, vagy hogy?”

Orbán Viktor válaszában arról beszélt, hogy Jakab Pétert már nem tudják komolyan venni, pedig havi 6 milliót fizetnek neki az adófizetők pénzéből. „Ön valójában egy komédiás, aki hétről hétre a szemünk előtt csinál bohócot magából. Ezek a bohócmutatványok egy kicsit sokba kerülnek a választópolgároknak: havi hatmillió forintba”. A miniszterelnök szerint Jakabot már Gyurcsány Ferenc alkalmazza, de nem az eszéért, ”hanem hogy egy csörgősipkát húzhasson a fejére, ön pedig szorgalmasan rázza, rázza és rázza”. Majd azzal zárta:„ 6 millióért szellemesebb mutatványokat várunk, kérjük, szedje össze magát”.

Végül Jakab arra jutott, hogy tolvajnak kellene neveznie a kormány tagjait, mert a KSH szerint egy átlag magyar háztartásnak 16 millió forint megtakarítással kellene rendelkeznie. „Rendelkezne is ennyivel, teszem hozzá, ha önök ezt a pénzt nem lopták volna el a magyar családoktól” - mondta Jakab. Majd amikor be akarta mutatni milyen sállal szurkolna egy fideszes börtönválogatottnak, elvették tőle a szót.

Orbán végül azt mondta, hogy szerinte a Jobbik a legkorruptabb párt, mert már az előző választásoknál is eladó volt. „Akkor is megvette önöket egy milliárdos, és most önök a Jobbikot egy másik milliárdosnak, Gyurcsány Ferencnek adták el” - mondta Orbán, majd idézett a Jobbik alapító nyilatkozatából, amiben lefektették, hogy eltávolítják a hatalomból a kommunista utódpártot és a vele összeforrt szélsőséges liberálisokat.